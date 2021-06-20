Deniz Poyraz'ın PKK propagandası yapan babası Abdülilah Poyraz'a tepkiler çığ gibi!

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HDP İzmir İl Başkanlığı binasında silahlı saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'ın ailesi terör örgütü PKK propagandası yaptı. 'PKK'nın hakkını ödeyemeyiz' şeklinde skandal ifadeler kullanan Poyraz’ın babası Abdülilah Poyraz’a tepki yağdı. Twitter’da #AbdülilahPoyrazTutuklansın etiketi Türkiye’nin gündemine yerleşti.

HDP'ye silahlı saldırı provokasyonu

İzmir’in Konak ilçesinde HDP İl Başkanlığı binasında Onur Gencer(27) tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 38 yaşındaki parti çalışanı Deniz Poyraz hayatını kaybetti. HDP’ye silahlı saldırı provokasyonunun ardından HDP Genel Başkanı Mithat Sancar'ın, partisinin İzmir il binasında yaptığı basın açıklamasında ‘katil devlet’ sloganları atıldı.

Tabuta PKK paçavrası sermeye çalıştılar

Türkiye’yi kaosa sürüklemek isteyen bir grup provokatör ise, herhangi bir provokasyona karşı yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Deniz Poyraz’ın cenazesinde tabuta, terör örgütü PKK paçavrası sermek istedi. Polisin izin vermediği olayda kısa süreli gerginlik yaşandı.

Poyraz'ın ailesinden PKK propagandası

Silahlı saldırı provokasyonu, HDP tarafından devlete mal edilmeye çalışılırken, Deniz Poyraz’ın ailesinin yaptığı açıklamalar şoke etti. Terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten Mezopotamya Haber Ajansı’na röportaj veren Poyraz’ın anne ve babası, devleti hedef göstererek PKK propagandası yaptı.

Deniz Poyraz’ın annesi Fehime Poyraz, olası bir provokasyona karşı önlem alan güvenlik güçlerimizi hedef göstererek, “Adli Tıp Kurumu’nda binlerce polis bekletiyorlar. Halk sahip çıkınca bir şey yapamadılar. Halkımız halen orada bekliyor.” ifadelerini kullandı.

Deniz Poyraz'ın babası: PKK'nın hakkını ödeyemeyiz

"Biz ne kadar bedel ödesek dağda tankların tüfenklerin karşısında olan aslanların (PKK’lı teröristler) hakkını ödeyemeyiz" diyen Deniz Poyraz’ın babası Abdülilah Poyraz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm Kürtleri öldürmek istediğini iddia ederek skandal açıklamalarda bulundu.

Deniz Poyraz için 'Deniz benim Deniz’im değil, Kürdistan’ın Deniz’i…" ifadesini kullanan baba Poyraz şöyle konuştu:

"Onların (PKK’lı teröristler), partinin, HDP’nin, namuslu, şerefli, elini vicdanına koyan Kürt milletinin başı sağ olsun. Benim Deniz’im tek değil. Kızım kimyasalla öldürülenlerden farklı değil. Kızım Sêvêlerden, Pakizelerden farklı değil. Lokman Birlik panzer arkasında sürüklendi. Kızım onlardan farklı değil. Mehmet Tunç şehit oldu. Deniz ondan farklı değil. Birbirinizin elini tutun, birbirinizi sevin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Hangi Kürdistan şehrinden olursanız olun biz birbirimiziniz. Tayyip(Cumhurbaşkanı Erdoğan) ve ekibinin yapmaya çalıştığı; Osmanlı dönemi gibi tüm Kürdistan’a, Suriye’den, Irak’a saldırmak. İnsan bunları göz önüne getirir. Allah dağdakilere (teröristlere), gerillaya güç kuvvet versin. Allah onların mertebesini yükseltsin. Onları gökyüzüne ulaştırsın. Onların başı sağ olsun…."

'Abdülilah Poyraz tutuklansın' çağrısı yapıldı

Deniz Poyraz'ın babasının skandal açıklamalarının ardından Twitter'da sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Mehmetçiği düşman olarak gösteren, PKK'lı teröristlere de övgüler dizen baba Poyraz için vatandaşlar tutuklanma çağrısı yaptı.

Twitter'da #AbdülilahPoyrazTutuklansın etiketi ile binlerce tweet atıldı. Türkiye gündemine yerleşen başlık ile kullanıcılar, yetkilileri göreve çağırdı.