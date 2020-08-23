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Spor Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'ya alındı
Spor

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'ya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 11:59:09 -
Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'ya alındı

ANKARA (AA) - İstanbul'da yapılması planlanan Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'ya alındı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, daha önce 12-13 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenleneceği açıklanan Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'nın yeri ve tarihinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında değiştirildiği belirtildi.

Organizasyonun, 26-27 Eylül tarihlerinde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yapılacağı ifade edildi.

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