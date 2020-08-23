Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'ya alındı
ANKARA (AA) - İstanbul'da yapılması planlanan Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'ya alındı.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, daha önce 12-13 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenleneceği açıklanan Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'nın yeri ve tarihinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında değiştirildiği belirtildi.
Organizasyonun, 26-27 Eylül tarihlerinde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yapılacağı ifade edildi.