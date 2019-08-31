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Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası

Sapanca Gölü'nde düzenlenen şampiyonada, bin ve 2 bin metrelik parkurda yarışlar gerçekleştirildi

31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:25
Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası başladı.

Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda düzenlenen yarışlara, erkekler ve bayanlarda toplamda 267 sporcu katıldı.

Sporcuların, ferdi ve takım halinde mücadele ettiği kupada, bin ve 2 bin metrelik parkurda eleme yarışları ve finaller gerçekleştirildi.

Organizasyon, yarın yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.


- "Olimpik sporcu sayımızın artacağına inanıyorum"


Türkiye Kürek Federasyonu Başkan Vekili Remzi Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada bayanlarda 85, erkeklerde 182 sporcunun mücadele ettiğini söyledi.

Bugün 19 yaş altı yarışlarının yapıldığını, yarın da "Büyük Erkekler", "Genç Erkekler" ve "Genç Bayanlar" kategorisinde 240 sporcunun yarışacağını aktaran Tan, "Türkiye'nin her tarafından bu spora ilgi arttı. Mesela Adıyaman'dan katılan kulübümüz var. Orada son derece yetişmiş sporcularımız var. Bugün Van iştirak edemedi, orada da deniz küreği kulübümüz var. Şu an için 17 kulübümüz var. Kulüplerimiz bu konulara çok daha önem verdikçe, olimpik sporcu sayımızın artacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Şampiyonada ilk gün yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:

19 yaş altı erkekler dört çifte dümencili: 1. Adıyaman Gençlik ve Spor, 2. Sinop Kürek, 3. İznik Spor

19 yaş altı kızlar tek çifte: 1. Sinop Kürek B, 2. Denizciler B, 3. İzmir Kürek A

19 yaş altı kızlar iki çifte: 1. Ferdi karma B, 2. Sinop Kürek, 3. Sinop Gençlik ve Spor B

19 yaş altı erkekler tek çifte: 1. Sakarya Gençlik Merkezi, 2. Altınboynuz, 3. Sinop Kürek B

19 yaş altı erkekler iki çifte: 1. İznik Spor, 2. Bayramoğlu Yelken ve Su Sporları, 3. Sinop Gençlik ve Spor

19 yaş altı kızlar dört çifte dümencili: 1. Adıyaman Gençlik ve Spor, 2. Sinop Gençlik ve Spor B, 3. İzmit Sümerspor Kürek

Şampiyona yarın yapılacak yarışların ardından sona erecek.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:25
  1. Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası
  2. kürek

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