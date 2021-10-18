Deniz Çoban, Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki kararları değerlendirdi: Bu kabul edilemez

Fanatik Gazetesi yazarı Deniz Çoban, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports ekranlarında değerlendirdi.

Min-Jae Kim'in ilk kart pozisyonu için Çoban, "Umut vaad eden bir atak olduğu için sarı kart doğru. Gervinho geçse 3'e 2 gelişecek atak. O yüzden kartın rengi doğru." dedi.

Kırmızı kart gördüğü pozisyon için ise Deniz Çoban, "Hakem için şanssız bir pozisyon. Djaniny'nin Fenerbahçeli oyuncunun temasını hissettiği anda kendini kolay yere bıraktığını düşünüyorum. Hakemi yerden yere vuracak kadar eleştirmiyorum ama bu pozsiyonda oyunun devam etmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çok kolay yere bırakıyor oyuncu kendini yere. Ben Fenerbahçeli futbolcunun ittiğini düşünmüyorum. Normal bir ikili mücadele olarak görüyorum. Oyunu devam ettirseydi çok daha doğru karar verirdi. Ben bu faul kararına katılmıyorum ancak faul düdüğünü çalmışsanız kırmızı kart vermeliydi bariz gol şansı nedeniyle. Galatasaray-Rizespor maçında atılan golün de aynı ligde olması, bu kırmızı kartın da aynı ligde olması, standartsızlık. Bu hakem, bundan çok daha fazlalarına da çalmadı bu maçta." ifadelerini kullandı.

"Kabul edilemez, otoriteniz sarsılır"

Gustavo'nun gördüğü anlamsız kart içinse Deniz Çoban, "Burada bir faul var. Ayaklar buluşuyor ama basmıyor üzerine. Bu bir faul ama daha fazlası değil Gustavo itiraz ediyor. Bu dakikaya kadar yapılan itirazlar içinde en masumu. Bundan öncekiler cezalandırılmayıp bunu cezalandırmanız kabul edilmez, otoriteniz sarsılır. Gustavo kartı hak ettiyse, Nwakaeme 3 kere hak etti." diye konuştu.

Ayrıca Çoban, "Valencia-Bakasetas pozisyonunda gözlerime inanamadım. Oyun devam ederken hakem oyuncuları ayırmaya gidiyor. Amatör hakemlerin yapacağı bir şey bu." görüşünü paylaştı.