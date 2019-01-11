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Deniz Çakır'dan adliye çıkışı ilk açıklama!

Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de başörtülü genç kızlara sözlü tacizde bulunan Deniz Çakır, ifade vermek için gittiği İstanbul Adliyesi'nden çıkışında açıklama yaptı.

11 Ocak 2019 Cuma 14:24
Deniz Çakır'dan adliye çıkışı ilk açıklama!

Adliyede bir buçuk saat ifade veren Deniz Çakır, adliye çıkışı basın mensuplarının konuştu. Kendisine yönelik iddiaları reddeden Çakır, “Hiç kimseyi kadın, erkek, başı açık, başörtülü, dini inancı, rengi için ayırmadım. Tam tersine birleştirmek için sosyal projelerde yer aldım. Ben ayrıştırmak için değil birleştirmek için mücadele verdim. Zaten ifademi de verdim. Suçlamalar benim bugüne kadar ki duruşuma da ters. Bir sanatçı bir kadını başı örtülü başı örtüsüz diye ayırmaz. Benim başı açık başı kapalı bir çok hayranım yakınım var. Hepsini sarıp sarmaladım”. dedi.

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 14:24
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