0553 313 94 23

Deniz Çakır hakkında suç duyurusu

Alkolü aldıktan sonra dili çözülen ve başörtülülere karşı içindeki kini kusan Deniz Çakır hakkında, AVM’de saldırıya uğrayan Müslüman kızlar suç duyurusunda bulundu.

05 Ocak 2019 Cumartesi 14:48
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu

Ünlü içkici Deniz Çakır'ın bir AVM'de oturduğu kafede bulunan başörtülü kadınları taciz ettiği haberi gündeme bomba gibi düştü, Türkiye genelinde büyük infiale neden oldu. 

Haberlerden sonra Çakır'ın menajeri Seda Sertbaş, oyuncunun sette olduğunu, basına servis edilen fotoğrafların ise arşiv olduğunu iddia etmişti.

Suç duyurusunda bulunuldu

Deniz Çakır'ın başörtülü kadınları taciz ettiği iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili A Haber'e bağlanıp hukuki süreç başlattıklarını söyleyen kadınların avukatı Enes Bayraktar, Çakır hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

İçkici Deniz Çakır'ın imaj düzeltme çabası

Bayraktar, Deniz Çakır'ın kendi telefonuyla müvekkillerini kayıt altına aldığını "Burası Suudi Arabistan mı?" şeklinde söylemlerde bulunduğunu da söyledi. Bayraktar, Çakır'ın müvekkillerine bir buçuk saat boyunca ara ara taciz etmeye devam ettiğini anlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 14:48
  1. Deniz Çakır
  2. AVM
  3. Enes Bayraktar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran’da muhafazakar gazeteden Sünni kadın büyükelçi tepkisi
    1. İran’da muhafazakar gazeteden Sünni..
    2. SP, belediye başkan adaylarını açıkladı
    3. Pakistan Başbakanı Han'ın ziyareti..
    4. "Taraftarlarımızdan özür dileriz"
    5. Sivasspor, Medjani ile yollarını ayırdı
    6. Valinin yardım eli uzattığı "Fındık"..
    7. "Darbe girişimine ilişkin 241 dava..
    8. Projeyi Erdoğan ve Albayrak da..
    9. AK Parti'nin İzmir adayları açıklanıyor
    10. Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    11. "Toyota olarak 2019’da pazarın düşüşü..
    12. Edirne'de kar etkisini artırdı
    13. Rakamlarla bebeğinizin sağlıklı gelişimi
    14. İran duyurdu! Testler başarıyla..
    15. Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları
    16. Bu da Rize işi ısıtma sistemi!..
    17. "Nissan olarak 2018'de pazar payımızı..
    18. Sıfır Atık Projesi'nde "UNESCO kenti"..
    19. "Robinho'nun gidişi bizi..
    20. Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi