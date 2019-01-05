Deniz Çakır hakkında suç duyurusu

Ünlü içkici Deniz Çakır'ın bir AVM'de oturduğu kafede bulunan başörtülü kadınları taciz ettiği haberi gündeme bomba gibi düştü, Türkiye genelinde büyük infiale neden oldu.

Haberlerden sonra Çakır'ın menajeri Seda Sertbaş, oyuncunun sette olduğunu, basına servis edilen fotoğrafların ise arşiv olduğunu iddia etmişti.

Suç duyurusunda bulunuldu

Deniz Çakır'ın başörtülü kadınları taciz ettiği iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili A Haber'e bağlanıp hukuki süreç başlattıklarını söyleyen kadınların avukatı Enes Bayraktar, Çakır hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

İçkici Deniz Çakır'ın imaj düzeltme çabası

Bayraktar, Deniz Çakır'ın kendi telefonuyla müvekkillerini kayıt altına aldığını "Burası Suudi Arabistan mı?" şeklinde söylemlerde bulunduğunu da söyledi. Bayraktar, Çakır'ın müvekkillerine bir buçuk saat boyunca ara ara taciz etmeye devam ettiğini anlattı.