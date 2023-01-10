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Medya Deniz Baykal’ın oğlundan şok açıklama! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Medya

Deniz Baykal’ın oğlundan şok açıklama! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin Deniz Baykal ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi hakkında ortaya attığı iddiayı Baykal'ın oğlu Ataç Baykal, aynı gazetede yazan Ahmet Hakan’ın köşesinden yalanladı. Görüşmede de bulunan Ataç Baykal, Ahmet Hakan’ın ‘Deniz Baykal, kızı için milletvekilliği istedi’ iddiasını da aynı mektupta tekzip etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 11:04:00 -
Deniz Baykal’ın oğlundan şok açıklama! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin Deniz Baykal ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi hakkında ortaya attığı iddiayı Baykal'ın oğlu Ataç Baykal, aynı gazetede yazan Ahmet Hakan’ın köşesinden yalanladı.

Görüşmede de bulunan Ataç Baykal, Ahmet Hakan’ın ‘Deniz Baykal, kızı için milletvekilliği istedi’ iddiasını da aynı mektupta tekzip etti.

Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu ve Deniz Baykal görüşmesi hakkında 6 Ocak’taki yazısında şu iddiada bulunmuştu: “Levent Gök (CHP Ankara Milletvekili), hatıra fotoğrafı alınmasını önerince Deniz Baykal istememiş. Zaten memnun olmadığı yüzünden belli. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu, fotoğraf çekilmesini istemiş. Hatta Ataç Baykal’ı işaret ederek, ‘Çekiver’ demiş. Fotoğrafı Ataç Baykal çekmiş.”

Ataç Baykal’dan mektup

Selvi’nin bu iddiasının ardından Deniz Baykal’ın oğlu Ataç Baykal, Ahmet Hakan’a gönderdiği mektupta, Selvi’yi yalanlayarak, fotoğrafın kendisinin talebi üzerine çekildiğini ve medyaya servis edilmesini annesiyle kararlaştırdıklarını yazdı.

Görüşmenin ‘son derece olumlu’ geçtiğini belirten Baykal, şunları ifade etti: “Kemal Bey’in ziyaretine Levent Gök ile birlikte ben de aracılık ettim çünkü babamın yapmayı özellikle istediği bir görüşmeydi. Fotoğraf çekilmesini sadece ben talep ettim ve bunun için de elbette babama sorarak onayını aldım, aksi düşünülemez zaten. Benden önce kimsenin fotoğraf çekelim diye bir talebi olmadı.

Son derece sıcak ve neşeli geçen bir görüşmede fotoğraf çekilmesine karşı çıkılması için nasıl bir gerekçe olabilir ki zaten. Babamın yüz ifadesi rahatsızlığı nedeniyle sürekli ciddi, hatta sert.

Fotoğraf çekildiği anda da önündeki acıbadem kurabiyesine odaklanmış. Birkaç fotoğraf çektim. Kemal Bey’in yanında oturan annemin de onayıyla bu fotoğraf basın için seçildi.”

Ahmet Hakan’ı da yalanladı

Ahmet Hakan’ın 3 Ocak’taki yazısında gündeme getirdiği Deniz Baykal’ın “Kızım Aslı’yı milletvekili yapın” dediği iddiasını da yalanlayan Ataç Baykal, şunları yazdı: “Deniz Baykal’ın kendisi veya ailesinden herhangi biri için Kemal Kılıçdaroğlu’ndan milletvekilliği talebinde bulunması akıl, mantık ve sağduyu ötesi bir iddiadır. Böyle bir iddiayı ortaya atan ya kötü niyetle yalan yazmaktadır ya da bunamıştır.” 

 

 

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