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Deniz Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na yerel seçim tavsiyeleri

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 31 Mart yerel seçimler öncesi partisinin aday belirlerken cesurca davranması gerektiğini söyledi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 09:22
Deniz Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na yerel seçim tavsiyeleri

Bir süredir Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Baykal, siyasi gündemi yakından takip ediyor.

"İç barışı güçlendirir''

Yaklaşan yerel seçimler öncesi partisinin aday belirleme konusunda cesurca davranması gerektiğini vurgulayan Baykal, “Genel merkezimizin cesurca aday belirlemesi gerekiyor. Daha önce şöyle konuşmuş, daha önce şuraya imza vermiş diye bakmadan, nerede kiminle kazanılacaksa onu aday göstermeli. Bu, ezber bozar. Parti içinde kireçlenmeleri önler. Parti içinde iç barışı güçlendirir.” dedi.

"Mezhepçiliğin ülkeleri nerelere götürdüğünü görüyoruz''

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, mezhepçilik yapmanın da bir faydasının olmadığını belirten Baykal, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri yüz yıldır canlılığını, evrenselliğini koruyor. Hangisi eskidi; laiklik mi, ulus kavramı mı? Hiçbiri. Bugün bu ilkelerin yerine konacak başka güçlü argüman yok. Etnisitenin ve mezhepçiliğin ülkeleri nerelere götürdüğünü yaşayarak görüyoruz. Bu mirasa sahip çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 09:22
  1. Deniz Baykal'dan CHP'ye tavsiyeler
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  3. CHP
  4. yerel seçim
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YORUM YAZ

  • ERSOYERSOY28 dk önce
    Sayin deniz baykali kasetle kumpas kurup gonderdiler yerine kemaal kilictar oglunu getirdiler oda partiyi maf etti otoritorligi yok ne dedigini bilmiyor ataturkcuyuz diyor daha ataturkun olum yildonumunu bilmiyor partinin başına bile bile getirildi çünkü bir adim ileri gidemiyor muharrem ince kadar oy toplayamadi adam başkanlığa oturdu 10 milyon oy topladi kilictar oğlu partimin başına geçti geçeli bu KADAR fark koyamadı bu arada belirteyim CHP li degilim ak partiliydim amma bundan sonra ona da oy yok yemin ettim çünkü EYT ya çıkacak yada cikacak bu kararimdan vazgecmiyecem
  • ayhanayhan34 dk önce
    senin gibi cesur olmak lazım....darbelerden medet ummadın mı? cumhuriyet mitinglerini düzenlerken Niğde Ulukışlada halka hitabını unutmam hiç..."Ulu kışlalılar siz bilirsiniz gereğini yaparsınız değil mi?" tabi kışlalardan hem de ulu kışlalardan ne medet umduğun 27 nisan e-muhtırasından anlaşılmıştı zaten.
  • EnesEnes38 dk önce
    Mal mülk peşinde daha oysaki A
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