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Deniz Baykal bugün yemin edecek

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecek.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:43
Deniz Baykal bugün yemin edecek

Yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle siyasetten uzun süre uzak kalan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecek,

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:43
  1. Antalya
  2. CHP
  3. Deniz Baykal
  4. TBMM Genel Kurulu
  5. milletvekili yemin töreni

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  • receprecep54 dk önce
    ne yemini edecek bu yaştan sonra kaset işi falan yapamam artık .........olmuyormu diyecek

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