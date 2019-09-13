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DENİB “Senden İhracatçı Olur” toplantılarına devam ediyor

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından yürütülen “Senden İhracatçı Olur” projesinin Sarayköy’de tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

13 Eylül 2019 Cuma 12:21
DENİB “Senden İhracatçı Olur” toplantılarına devam ediyor

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından yürütülen “Senden İhracatçı Olur” projesinin Sarayköy’de tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.


Proje ile Denizli’de henüz hiç ihracat yapmamış veya daha önce ihracat yapmış fakat süreklilik sağlayamamış olan firmalara ihracat konusunda farkındalık kazandırılması, ihracat girişimcilik ruhunu aşılaması hedefleniyor. DENİP tarafından yürütülen projede Denizli’de faaliyet gösteren firmaların ihracat yapabilmeleri için gerekli eğitimlerin verileceği ve firmalara ihracat süreçlerinde destek sağlanması planlanıyor.


DENİB tarafından yürütülen ve yeni ihracatçılar kazanarak kent ihracatının artırılmasını temel amaç olarak belirleyen proje kapsamında Denizli’nin ilçelerindeki bilgilendirme toplantısı düzenlenmeye başlandı. Bu kapsamda toplantılardan biriside Sarayköy ilçesinde yapıldı.


Toplantıya Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, DENİB Başkan Vekili İbrahim Uzunoğlu, Sarayköy Ticaret Odası Başkanı Orhan Dikici ve Sarayköy Ziraat Odası Başkanı Halil Aktım katılım sağladı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:21
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