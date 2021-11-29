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Teknoloji "Dengeleri değiştirir" diyen ABD'li analistten Bayraktar itirafı: Rusya kafayı taktı!
Teknoloji

"Dengeleri değiştirir" diyen ABD'li analistten Bayraktar itirafı: Rusya kafayı taktı!

ABD'li analist ve politika yorumcusu Francis Fukuyama, Ukrayna'nın Türk SİHA'larını kullanmasının sahadaki dengeleri değiştirebileceğini vurgulayarak, "Bu sebepten ötürü Rusya, bu konuyla oldukça kafayı oldukça takmış durumda" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 07:29:00 -
"Dengeleri değiştirir" diyen ABD'li analistten Bayraktar itirafı: Rusya kafayı taktı!

Amerikan devlet aklının başındaki isimlerden biri olan siyaset kuramcısı Francis Fukuyama, daha önce Türk SİHA'larıyla ilgili ele aldığı yazıyla, bu silah sistemlerinin gücüne uzun uzun değinmiş ve oyun değiştirici özelliklerini saymıştı.

Fukuyama, Türk SİHA'larının Rusya'ya verdiği rahatsızlığı Twitter hesabından yayımladığı mesajla bir kez daha hatırlattı.

Bilindiği üzere Ukrayna ile Rusya arasında Kırım başta olmak üzere Donbass'ta ciddi bir gerginlik yaşanıyor. Kiev yönetimi, Moskova'nın ayrılıkçı güçleri destekleyerek ilerlemelerini önlemek için Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'larını satın aldı.

Ukrayna bu SİHA'ları geçtiğimiz haftalarda Donbass'ta ilk kez kullanarak da Rusya bir mesaj verdi.

Kremlin tarafı bu SİHA'lardan duyduğu rahatsızlığı her seferinde dile getiriyor.

Türkiye ise, silahların satışını kınayan Moskova'ya cevap olarak "Ukrayna'ya silah sattık diye suçlanamayız" mesajını verdi.

Rusların endişesini sosyal medya mesajıyla bir kez daha anımsatan Fukuyama, "Ukrayna'nın Türk insansız hava araçlarını kullanması oyunun kurallarını tamamen değiştirebilir, Moskova bu yüzden bu konuyla bu kadar meşgul (kafaya takmış) görünüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber7

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