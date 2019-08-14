0553 313 94 23

Deneysel Ebola ilaçlarında yüzde 90'lık başarı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bir yıldan uzun süredir görülen Ebola salgınının tedavisinde yüksek oranda iyileşme sağlayan 2 ilaç geliştirildiği bildirildi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:18
Deneysel Ebola ilaçlarında yüzde 90'lık başarı

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünce (NIAID) yapılan açıklamaya göre, kurumun desteğiyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eşgüdümünde yapılan araştırmada, KDC'deki yaklaşık 700 Ebola hastası üzerinde "REGN-EB3", "mAb114", "ZMapp" ve "Remdesivir" isimli ilaçlar denendi.

Virüsü kaptıktan sonra iyileşen kişilerden alınan antikorlarla geliştirilen "REGN-EB3" ile "mAb114" isimli ilaçlar, hastalığın erken safhalarında kişilerin vücutlarında daha az Ebola virüsü varken verildiğinde, vakaların yüzde 94'ünde iyileşme sağlandı.

İlaçlar, hastalığın daha ileri safhalarında verildiğinde ise "REGN-EB3" ilacını alan hastaların iyileşme oranı yüzde 71 olurken "mAb114" ilacını alan hastaların da yüzde 66'sı iyileşti.

"Ebola hastalarından ölüm oranını önemli ölçüde düşüren ilk ilaçlar"

NIAID Direktörü Doktor Anthony Fauci, "REGN-EB3" ve "mAb114" ilaçlarının bilimsel olarak sağlıklı çalışmada, "Ebola hastalarından ölüm oranını önemli ölçüde düşüren ilk ilaçlar" olduğunu kaydetti.

Geliştirilen ilaçların, kısa sürede salgının etkili olduğu bölgelerde kullanılmaya başlanması bekleniyor.

KDC'deki son Ebola salgınında, ölüm oranı yüzde 67 olarak gerçekleşti.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 800'e yaklaştı

Diğer yandan KDC'de geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı, bin 797'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu ve Ituri eyaletinde, 2 bin 831 kanamalı ateş vakasının görüldüğü salgında, 2 bin 737 kişide Ebola virüsüne rastlandı.

Bakanlık, Ebola'dan bin 797 kişinin yaşamını yitirdiğini, 94 kanamalı ateşten ölüm vakasının da muhtemelen Ebola'dan kaynaklandığını belirtti.

Öte yandan virüsü taşıyan 826 kişi iyileşirken Ebola merkezlerindeki 114 kişinin tedavisi sürüyor.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 200 bine yakın kişi aşılandı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kasapoğlu, maç öncesi Taksim’de taraftarlar ile bir araya geldi
    1. Bakan Kasapoğlu, maç öncesi Taksim’de..
    2. Vaclav Jilek: "Trabzonspor’a karşı..
    3. İtalyan mahkemesinden göçmen kurtaran..
    4. Siirt’te bir evde yangın çıktı
    5. YPG, Suriye sınırındaki petrolleri..
    6. Almanya'da aşırı sağcılar 6 ayda 8 bin..
    7. Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül..
    8. Türk İş Başkanı Ergün Atalay istifa mı..
    9. İzmir'de 2 günde 179 düzensiz göçmen..
    10. Yemen hükümetinden Güney Geçiş..
    11. MEB'in 'akıllı öneri' sistemi..
    12. Yeni Zelanda'da insan boyunda penguen..
    13. Grönland'da tespit edildi! Tam 512..
    14. İtalya'daki hükümet krizi
    15. İhalelerde başlangıç bedeli var mıdır?
    16. YTB'den dünyanın dört bir yanına..
    17. Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep maçı..
    18. Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı
    19. Hakkari'de geleceğin mucitleri yetişiyor
    20. Salda Gölü’nde bir kişi boğularak..
    21. Kutuplardaki son manyetik alan yer..
    22. İngilizlerden atlı polislere yoğun ilgi!
    23. UEFA, İstanbul ve Vodafone Park'ı..
    24. Haberleşme uydu sayısı 6'ya çıkacak, 3..
    25. İki katlı ahşap ev yangında kül oldu
    26. Boris Johnson'dan sosyal medya..
    27. Başkan Altıkulaç: “Beyler Barajı’nda..
    28. Türk bilim insanı hastalıkları..
    29. Milas’ta orman yangını
    30. Görme engelli Ceren'in Kur'an okuma..
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan