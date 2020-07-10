Deneyleri birkaç günde tamamlayabilen yeni bir robot teknolojisi geliştirildi

Liverpool Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren İngiliz bilim insanları, yapay zeka ile birlikte otonom bir şekilde çeşitli deneyler gerçekleştirebilen ve bu deneyleri birkaç gün içerisinde tamamlayabilme özelliğine sahip olan robotlar geliştirdi.

Dünyaca ünlü bilim dergisi Nature'de yayınlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, geliştirilen bu robotların laboratuvardaki tüm malzemeleri kullanabildiğini ve insanlardan 1000 kat daha hızlı çalışma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Konu ile ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan Liverpool Malzeme İnovasyonu Fabrikası müdürü Andrew Cooper, geliştirilen bu robotların kimyagerlerin çalışma şeklini değiştirdiğini ve sorunları çözme konusunda güzel bir alternatif olacağını vurguladı. Cooper, "Robot yalnızca laboratuvardaki başka bir makine değil. O aynı zamanda süper güçlü bir ekip üyesi ve bilim insanlarının bir şeyler düşünebilmeleri için gerekli zamanı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.