DENEYAP Türkiye, Geleceğin Teknoloji Yıldızlarını Arıyor; 2026 Başvuruları Başladı!

Türkiye’nin 81 şehrinde yer alan 132 DENEYAP Teknoloji Atölyesi’nde hayata geçirilen Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı ile öğrenciler, 36 ay boyunca tamamen ücretsiz verilen teknoloji eğitimleri sayesinde hayallerini somut projelere dönüştürme fırsatı buluyor. Türkiye sınırlarını aşarak 4 ülkede daha uygulanan program; gençlerin analitik düşünme, problem çözme ve takım çalışması becerilerini geliştirirken, genç zihinleri teknoloji geliştiren bir geleceğin güçlü aktörleri haline getirmeyi hedefliyor.

Teknolojiyle Büyüyen, Geliştirerek Güçlenen Bir Gençlik

2025-2026 eğitim-öğretim yılında 4. ve 5. sınıf, 8. ve 9. sınıf ile lise hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, DENEYAP Öğrenci Seçme Sınavı’na başvurarak bu yolculuğa dahil olabilecek. Üç aşamadan oluşan öğrenci seçme süreci, gençlerin azmini, merakını ve geliştirme isteğini ortaya çıkarmayı hedefliyor. İlk aşama olan E-Sınav’ın ardından başarılı olan öğrenciler, çevrim içi eğitimleri tamamladıkları ve kendilerine verilen görevleri yerine getirdikleri ikinci aşamaya geçmeye hak kazanıyor. Son aşama olan Uygulama Sınavı’nda ise öğrenciler, fikirlerini hayata geçirme fırsatı buluyor. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde uzun soluklu ve ilham verici bir eğitim yolculuğuna adım atma hakkı kazanıyor.

2026 Öğrenci Seçme Süreci’ne başvurular çevrim içi olarak alınırken, bu heyecan verici yolculuğa katılmak isteyen öğrenciler için başvurular 06 MART 2026 tarihinde sona erecek. DENEYAP’ın bir parçası olmak, hayallerini teknolojiyle buluşturmak ve süreçle ilgili tüm detaylara ulaşmak için www.deneyap.org’u ziyaret edebilir, DENEYAP Türkiye’nin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

DENEYAP’tan Türkiye’nin Geleceğine Güçlü Katkı

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, kurulduğu günden bu yana yalnızca bir eğitim programı olmanın ötesine geçerek Türkiye’nin geleceğine uzanan güçlü bir ekosistem inşa etti. Bugüne kadar 591.977 başvuru, 44.615 öğrenci ve 10.802 mezun ile binlerce gencin hayatına dokunan DENEYAP’ta, 14.151 eğitmen ise bu büyük dönüşümün ilham veren destekçileri arasında yer aldı.

2024 yılında 156 bin başvuru ile programa gösterilen yoğun ilgi, Türkiye’de gençlerin teknoloji üretme heyecanının her geçen yıl daha da büyüdüğünü ortaya koydu. “Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye” idealinden güç alan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini ve girişimcilerini yetiştirmeye kararlılıkla devam ediyor.