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Yerel Deney tüpünün içinden çıkan şoke etti
Yerel

Deney tüpünün içinden çıkan şoke etti

Yeniakit Publisher
2023-04-28 20:19:00 - 2023-04-28 20:33:44

İzmir'in Ödemiş ilçesinde deney tüpüne gizlenmiş halde uyuşturucu madde taşıyan şahıs yakalandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde deney tüpüne gizlenmiş halde metamfetamin maddesi taşıyan ve ticaretini yaptığı öğrenilen şüpheli, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı öğrenilen H.B. adlı bir kişiye ait aracı takip ederek ilçede durdurdu. Araçta yapılan aramada deney tüplerine gizlenmiş halde 209 gram metamfetamin, bir miktar esrar maddesi ve hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 480 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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