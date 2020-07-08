Denetimsiz satışlar gerçek esnafı mağdur ediyor

Tüketici derneklerinin yetkilileri, her ortamda “Denetimlere ağırlık verilmeli. Organik yutturmacası yapan ve depolarında yer alan ürünler için fahiş bedeller biçen e-ticaret platformları tek tek belirlenip kapatılmalı” çağrısında bulunuyorlar. Aynı yetkililer, art niyetlilerin deşifre edilmesi ve dürüst esnafın töhmet altında bırakılmaması gerektiğini de vurguluyorlar.

Kafalar karışık

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ise Yeni Akit’e yaptığı açıklamada doğal ve organik ürünler konusunda kafaların karışık olduğuna işaret ederek, “Ne yazık ki ortada bir muğlaklık var. Neyin ne olduğu bilinmiyor” dedi. Doğal ürünlerin rağbet gördüğünü dile getiren Toprak, “Bu durum suiistimallere de neden olabiliyor. Hileciler, devreye girip tüketicileri yanıltabiliyorlar. Bir balı, yumurtayı, unu ya da meyveyi organik olarak sunabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Denetimler artırılmalı

Denetimlerin artırılması gerektiğine dikkat çeken Toprak, şunları kaydetti: “Maalesef ortada pek çok site var. Bunların önemli bir bölümü tarafından köylü ya da inek fotoğrafları paylaşılıyor ve organik ürünlerin tüketicilerle buluşturulduğu iddia ediliyor. Ama bu ürünler nedir ve nerede üretiliyor, belli değil. Çünkü kontrol yapılamıyor. Onun için teftişlerin arttırılmasında yarar görüyoruz. Ayrıca organik aldatmacası yapanların ifşa edilmelerini, ticaret hayatından ayıklanmalarını öneriyoruz. Diğer yandan yiyeceklerimizin tabii ve güvenli olmaları çok ama çok önemli. Tüketiciler bu konuda duyarlı. Bu duyarlılığı gören Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı birtakım çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalara dernekler ve platformlar da katkıda bulunmalarında fayda var.”

Tüketicilere uyarı

Toprak, tüketicilere de “Dikkatli olun. Satın alacağınız ürünün organik belgeli olup olmadığına bakın. Nihayetinde en büyük denetçi, kontrolör sizsiniz. Pahalıdan satılan ürünleri de tercih etmeyin” diye seslendi.