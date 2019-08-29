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Denetimli Serbestlik yükümlüleri kamu yararına çalıştı

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında gerçekleştirilen işbirliği programı kapsamında “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi” tüm Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de uygulandı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:44
Denetimli Serbestlik yükümlüleri kamu yararına çalıştı

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında gerçekleştirilen işbirliği programı kapsamında “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi” tüm Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de uygulandı. Bu kapsamda, Denetimli Serbestlik Sistemi içerisinde bulunan ‘kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlüsü’ 25 kişi Eskişehir Orman Bilge Müdürlüğüne ait ağaçlandırma sahasında temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Türkiye genelinde uygulanan ‘Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi’ kapsamında piknik alanları, yeşil alanlar, mesire alanları gibi uygun görülen yerlerde temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü denetimi altındaki yükümlülerden 25 kişi temizlik çalışmalarına katıldı.


Yükümlüler, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Kanlıpınar mevkiinde bulunan ağaçlandırma sahasında çöp torbalarıyla bölgedeki çöpleri temizledi.



“Denetimli serbestlik tedbiriyle cezasına karar verilen yükümlü arkadaşlar kamuya yararlı işlerde çalıştırılıyor”


Yürütülen proje esnasında açıklamalarda bulunan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, “Adalet Bakanlığımız Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde, yükümlülerimizin topluma kazandırılması ve cezalarını infazı sırasında daha insancıl yöntemlerin uygulanması kapsamında, açık cezaevine ayrılan daha sonra denetimli serbestlik tedbiriyle cezasına karar verilen yükümlü arkadaşlar biliyorsunuz kamuya yararlı işlerde çalıştırılıyor. Bu kapsamda geçen yaz okulların temizliği, badana ve boyası gibi işlerde çalıştılar. Daha sonra bazı kamu kurum ve kuruluşlarda çalıştılar. Şimdi de Orman Bölge Müdürlüğümüze ait piknik, mesire alanlarında, park ve bahçelerde temizlik çalışmalarını yapıyorlar. Ben kendilerini kolay gelsin diyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:44
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