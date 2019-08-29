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Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi

Adalet Bakanlığı’nca düzenlenen "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında Zonguldak’ta çevre temizliği yapıldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi

Adalet Bakanlığı’nca düzenlenen "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında Zonguldak’ta çevre temizliği yapıldı.


Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın birlikte düzenlediği "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" Zonguldak’ta uygulandı. 81 ilde gerçekleştirilen projenin Zonguldak etabı ise Kozlu Sahil Yolu’ndaki parkta gerçekleştirildi. Organize edilen etkinliğe hükümlülerin yanı sıra Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Başsavcı Hakan Yağız, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Pelin Yağız, Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, İşKur Zonguldak İl Müdürü Gönül Demirsu, İl Müftüsü Rüstem Can ve protokol üyeleri de düzenlenen programa katıldı.


Sahilde toplanan katılımcılar sahil yolu boyunca piknik alanları üzerinde temizlik yaptı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
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