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Gündem Denetimler artsın indirimli fiyatlar etikete yansısın!
Gündem

Denetimler artsın indirimli fiyatlar etikete yansısın!

Temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den 1’e düşürülmesinin ardından alışveriş merkezleri ve zincir marketlere yönelik başlatılan ‘etiket’ denetimleri sürüyor. Denetimlerde raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler satılan ürünlerin kasa fişlerine bakarak, yüzde 7’lik indirimin uygulanıp uygulanmadığını kontrol ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 10:24:00 -
Denetimler artsın indirimli fiyatlar etikete yansısın!

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KDV indirimi kararıyla marketlerdeki fiyatların da yüzde 7 oranında düşmesi beklenirken, vatandaşlar indirim yapılmamasından dolayı isyan ediyor. Yüzde 50’lik net artışla asgari ücreti 4 bin 253 TL’ye çıkarmasıyla marketlerdeki fiyat oyunları da aldı başını gitti. Asgari ücret zammının ertesi gününe uyanan vatandaşlar marketlerdeki ürünlere yüzde 50 zam yapılmasıyla adeta şoka uğradı. Fiyat artışlarından rahatsız olan vatandaşlar için tekrar kolları sıvayan hükümetin, temel gıda maddelerinde KDV indirimine gitmesine rağmen marketler yine tüm ürünlere zam yapmaya başladı. Vatandaşlar dört gözle bu zam furyasına kalıcı bir şekilde dur denilmesini bekliyor.

Ekipler sahada denetim yapıyor

Türkiye’nin 81 ilinde Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri sahaya inerek, marketlerde ürünlerin etiketlerine, son kullanma tarihlerine bakıyor. Bu ürünlerin numunelerini alıyor ve kasaya gidiyor. Kasa fişi ve reyon fişi arasındaki fiyatları karşılaştırıyor. Açıklanan KDV indirimlerini marketlerin uygulayıp uygulamadığına bakıyor. Uygulamayanlar için Haksız Fiyat Denetim Formu tanzim ediliyor. İş yerlerine bu konuda gerekli uyarıları yapıyor ve uymayanlar hakkında gerekli yasal işlem uygulanıyor.

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Yorumlar

eskiyaylalı

PARASI OLAN HER ZAMAN HAKLIDIR. DENETLESEN NE YAZAR, ÖNCE BİNDİRDİ SONRA İNDİRDİ. YANİ... YANİSİ ŞU; HIRSIZ HER HALÜKARDA HEM DEVLETİ, HEM TÜKETİCİYİ KAZIKLIYOR
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meleknur

DOLAR ÇIKTI YUMURTA BİRDEN 28 LIRAYA VE ARKASINDAN 34-38-40-42 YE KADAR ÇIKTI. DOLAR DÜŞTÜ YİNE YUMURTANIN FİYATINI ZORLA 38- 34 İNDİRDİLER. ARADAN BİR HAFTA GEÇTİ ZİNCİR MARKETLERDE, ÖZEL MARKETTE YİNE YUMURTA 39-42 YÜKSELTİLDİ. 2022. 13. OCAK TA MARKETTE GİTTİK BİMDE VE DİĞER ÖZEL BAŞKA MARKETTE BİR KOLİ (OTUZLU) YUMURTA 46 LİRAYA YÜKSELMİŞ? HANGİ KDV Yİ İNDİRMİŞLER? NASIL KDV İNMİŞ? HANGİ FİYATLARA YANSIMIŞ
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