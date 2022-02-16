Denetimler artsın indirimli fiyatlar etikete yansısın!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KDV indirimi kararıyla marketlerdeki fiyatların da yüzde 7 oranında düşmesi beklenirken, vatandaşlar indirim yapılmamasından dolayı isyan ediyor. Yüzde 50’lik net artışla asgari ücreti 4 bin 253 TL’ye çıkarmasıyla marketlerdeki fiyat oyunları da aldı başını gitti. Asgari ücret zammının ertesi gününe uyanan vatandaşlar marketlerdeki ürünlere yüzde 50 zam yapılmasıyla adeta şoka uğradı. Fiyat artışlarından rahatsız olan vatandaşlar için tekrar kolları sıvayan hükümetin, temel gıda maddelerinde KDV indirimine gitmesine rağmen marketler yine tüm ürünlere zam yapmaya başladı. Vatandaşlar dört gözle bu zam furyasına kalıcı bir şekilde dur denilmesini bekliyor.

Ekipler sahada denetim yapıyor

Türkiye’nin 81 ilinde Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri sahaya inerek, marketlerde ürünlerin etiketlerine, son kullanma tarihlerine bakıyor. Bu ürünlerin numunelerini alıyor ve kasaya gidiyor. Kasa fişi ve reyon fişi arasındaki fiyatları karşılaştırıyor. Açıklanan KDV indirimlerini marketlerin uygulayıp uygulamadığına bakıyor. Uygulamayanlar için Haksız Fiyat Denetim Formu tanzim ediliyor. İş yerlerine bu konuda gerekli uyarıları yapıyor ve uymayanlar hakkında gerekli yasal işlem uygulanıyor.