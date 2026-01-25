  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Esed'in yıktığı hafıza Türkiye'nin vefasıyla yeniden ayakta! Açılış Hasan Turan’ın katılımıyla Hama’da gerçekleşti Ekrem’in ‘Diploması’ neden iptal edildi? Mahkeme usulsüzlüğü tek tek sıralandı 25 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Cezayir, Fransa'yı şiddetle kınadı: İki ülke arasında medya krizi 5 günlük bebeği darbeden hemşire teslim oldu! Suriye’de Petrol Hattı Millileşiyor: YPG’den Alınan Kuyularda Üretim Başladı! Trump’tan Kanada’ya 'Çin' tehdidi: "Yüzde 100 gümrük vergisi kapıda!" Endişelendiren haber! Malatya'da 46 kişi birden hastaneye kaldırıldı Londra’da terör örgütü YPG yandaşlarından vatandaşlara çirkin saldırı! İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Gündem Denetim fırtınası esti! Kurallara uymayan merkezlere ceza yağdı
Gündem

Denetim fırtınası esti! Kurallara uymayan merkezlere ceza yağdı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Denetim fırtınası esti! Kurallara uymayan merkezlere ceza yağdı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri tarafından Türkiye genelindeki bakım merkezlerine yönelik gerçekleştirilen dev denetimlerin bilançosu açıklandı. Eksiklikleri tespit edilen kurumlara toplamda 122 milyon lira tutarında rekor ceza kesilirken, sosyal hizmetlerdeki denetim ağının daha da sıkılaştırılacağı vurgulandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı denetimlerle kadın kuruluşları, engelli bakım merkezleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon kuruluşları ile çocuk bakım ve koruma hizmeti sunan merkezleri mercek altına alıyor. Denetimlerde ihtiyaçlar, eksiklikler ve geliştirmeye açık alanlar tespit edilerek kayıt altına alınıyor; kuruluşların fiziki yapıları, yaşam alanları ve güvenlik koşulları detaylı şekilde inceleniyor.

Özel bireylere, yaşlılara, kadınlara ve çocuklara daha iyi hizmet sunulması için yapılabilecekler üzerinde durulurken, bu kapsamda 2025 yılı içerisinde 81 ildeki kamu ve özel kuruluşlara yönelik 7 bin 624 denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucu ilgili kuruluşlara 122 milyon TL idari para cezası uygulandı.

 

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Bakım kuruluşlarına yönelik denetim faaliyetleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla 2026 yılı içerisinde de düzenli periyotlarla aynı kararlılıkla ve titizlikle sürdürülecek. Vatandaşların güvenli ve kaliteli sosyal hizmetlere erişimi önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da öncelikli hedef olmaya devam edecek.

İncelemelerde, kuruluşların yalnızca fiziki koşulları değil aynı zamanda merkezlerde görev yapan personelin mesleki yeterlilikleri, bakım ve gözetim süreçlerindeki uygulamaları da gözden geçiriliyor, sunulan hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik değerlendirmeler yapılıyor. Bakanlık yetkilileri, kuruluşlarda konaklayan bireylerin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için atılabilecek adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunuyor. Hizmetlerin güçlendirilmesi, bakım standartlarının yükseltilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruluyor.

İstanbul'da gıda güvenliğine yeni önlemler: İşletmelere kamera, seyyar satılıcılara izin şartı, ilaçlamaya sıkı denetim!
İstanbul'da gıda güvenliğine yeni önlemler: İşletmelere kamera, seyyar satılıcılara izin şartı, ilaçlamaya sıkı denetim!

Gündem

İstanbul'da gıda güvenliğine yeni önlemler: İşletmelere kamera, seyyar satılıcılara izin şartı, ilaçlamaya sıkı denetim!

CHP Lideri Özel ‘denetimsizlik ve ihmaller’ diyerek andı! Pişkin Tanju’nun pişkin genel başkanı!
CHP Lideri Özel ‘denetimsizlik ve ihmaller’ diyerek andı! Pişkin Tanju’nun pişkin genel başkanı!

Gündem

CHP Lideri Özel ‘denetimsizlik ve ihmaller’ diyerek andı! Pişkin Tanju’nun pişkin genel başkanı!

Şahinbey Belediyesi halk sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdürüyor
Şahinbey Belediyesi halk sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Aktüel

Şahinbey Belediyesi halk sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23