Allah bu milleti, bu İP’linin, bu ABD’cinin eline düşürmesin! Matematik cahilleri faiz hesabına sığındı

Ali Karahasanoğlu

Kılavuzunuz; şehidin bacısına küfreden olursa, burnunuz pislikten kurtulmaz.

Deniz Zeyrek’e söylüyorum..

Nevşin Mengü’ye söylüyorum. Doğan Şentürk’e, Çiğdem Toker’e söylüyorum.. Murat Yetkin’e söylüyorum.

Toplanmışlar, mahalle kahvesinden daha düşük seviyede, laklak ediyorlar..

Aslında onlar da haklı.

Her biri, “SDG çok büyük güç. Güneyimizde devleti kurdular bile” diyen, “kaybedenler” takımından baylar, bayanlar.

Şimdi ne yapsınlar..

SDG’nin nasıl kaybettiğini mi anlatsınlar..

SDG’nin aslında kaybetmediğini, Trump’ın at değiştirdiğini söyleyecek kadar alçaklaşan bizim mahallenin ahmakları ile mi boy yarıştırsınlar..

“Bize düşen, o terör devletini orda kurdurmamak için gayret etmek. Gün ola harman ola. Bakalım, gün doğmadan neler olur” dediğimizde.

“Hah hah ha.. Günün ne zaman doğacağı belli. Harmanda ne olacağı şimdiden belli. Geçmiş ola, SDG devletini ilan etti bile” diyenlerin, “Tayyip Erdoğan yine haklı çıktı. Hepimizin pestilini çıkardı” demesini herhalde bekleyecek değiliz..

SDG’yi konuşamayınca..

Ne yapacaklar?

Eski mavallara sarılacaklar.

Doğan Şentürk ilk dillendiren..

Deniz Zeyrek de tasdikliyor..

Diğerleri de emme basma tulumba gibi kafayı sallıyorlar..

Bir tanesi çıkıp da, “Ne saçmalıyorsunuz arkadaş? Tamam eleştirelim, eleştirelim ama. Bu kadar sığ, bu kadar saçma, bu kadar ahmakça bir eleştiriyi, lütfen insanlara aktarıp, tribünlere oynamayalım. Bunun hesabını bir ilkokul mezunu çıkartır, yüzümüze tükürür” dememiş..

“İlkokul mezunu çıkarır” diyorum..

Abartmıyorum..

İddia bile demeyeceğim, saçmalığı ilk dillendiren, İyi Parti’nin Milletvekili Lütfü Türkkan olmuş..

Şehid askerin abisinin koluna girip, “senin bacını “ diye sinkaf küfreden, buna rağmen tekrar milletvekili adayı yapılan, ve maalesef Kocaeli’ndeki vatandaşların da oy verip, yeniden milletvekili yaptığı Lütfü Türkkan..

Değil SGK sistemi, değil Türkiye’nin yönetimi, iki tane tavuğu bile verip, ardından yumurta bekleyemeyeceğiniz zeka kıtlığı yaşayan bu İyi Parti’li vekil demiş ki:

“Çalışanlar ödedikleri 7.200 gün primi bankaya yatırsaydı bugün ayda 45 bin lira faiz geliri alırdı.”

Hesabını da çok akılcı, çok mantıklı yapıyormuş gibi, tane tane de anlatıyor..

“Bugün, bir çalışan adına SGK primi 6,900 TL.”

Bu rakam da doğru değil ama (İşçinin payı 2.900 TL)..

Es geçiyorum..

Aylık SGK primini, emeklilik maşı için olan işçi ve işveren payını toplayarak, aylık 6,900 TL olarak almış, 7200 gün üzerinden hesap yaparak.. 240 ay ile bu miktarı çarpmış, 1 milyon 656 bin TL’yi bulmuş, Lütfü bey..

“Bu parayı bankaya yatırdığınızda, ayda 45 bin TL faiz alırsınız” diyor..

Karslı kardeşim Deniz Zeyrek de, “Bir işçi, 20 yıl boyunca SGK’ya ödediği primi toplayıp bir bankaya faize yatırsa, bugün ayda 48 bin TL faiz geliri alırdı.” diye Lütfü beyden aktardığı rakamı biraz daha yükseltmiş.