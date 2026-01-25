Sanal kumar oyunları çocuklarımıza göz dikti! Uzmanından önemli uyarılar geldi

Sanal kumar oyunları çocukları hedef alıyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, "Son dönemde dijitalleşme ile kumara erişim maalesef çok kolaylaştı. Artık elimizin altındaki cep telefonları ve bilgisayarlar aracılığıyla sanal kumar oynanabiliyor. Bu durum, bağımlılığın çılgınca yayılmasına neden oluyor. Maalesef sanal kumar bağımlılığı 12-13 yaşlarına kadar inmiş durumda. Dijital dünyada kontrol zor olabiliyor. Bu yüzden ailelerin, bu durumla ilgili çocuğu çok fazla rahatsız etmeden mutlaka takip etmeleri, buna yönelik tedbirler almaları önemli" dedi.