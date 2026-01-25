  • İSTANBUL
Gündem “Süper güç” vatandaşlarına elektrik veremiyor
Gündem

"Süper güç" vatandaşlarına elektrik veremiyor

Dünyanın polisliğine soyunan ABD’de 200 binden fazla haneye kar nedeniyle elektrik verilemiyor.

ABD’de şiddetli şekilde etkisini göstermesi beklenen yoğun kar fırtınaları öncesinde birçok uçuş iptal edildi ve yüzbinlerce hane elektriksiz kaldı. ABD’li meteoroloji uzmanları bugün ve hafta boyunca ülkenin doğu kesimlerinin 3’te 2’lik bölümünde kar, sulu kar, buzlu yağmur ve tehlikeli derecede soğuk havanın etkili olacağını bildirdi. Ulusal Hava Durumu Servisi’nden (NWS) yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğu bölgelerinde yaygın ve yoğun buz birikimine yol açacak, alışılmadık derecede büyük ve uzun süreli bir fırtına konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "felç edici, yerel olarak felaket niteliğinde etkiler" beklendiği belirtildi. Uzmanlar, yarına kadar rekor seviyede düşük sıcaklıkların ve tehlikeli derecede soğuk rüzgarın etkisini sürdüreceğini öngörüyor.

 

Fırtınalar tam etkisini göstermeden önce halkın hayatını etkileyen durum, hava taşımacılığını da olumsuz etkiledi. Uçuş verilerinin incelendiği FlightAware adlı internet sitesinin verilerine göre yerel saat ile 22.10 itibariyle ülkede dün için planlanan 4 binden fazla ve bugün için planlanan 9 bin 400’den fazla uçuş iptal edildi. ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada, fırtınaların "tarihi" niteliğe sahip olduğunu belirterek, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Virginia, Batı Virginia, Tennessee, Georgia, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi ve Indiana eyaletleri için federal acil durum çağrılarını onayladı. Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gelişmeleri takip etmeye ve fırtına rotası üzerindeki eyaletlerle iletişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Güvende ve sıcak kalmanız dileğiyle" ifadelerini kullandı.

 

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise başkent Washington’un bulunduğu Columbia eyaleti ve 19 diğer eyalette hava şartları nedeniyle acil durum ilan edildiğini bildirdi. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem basın mensuplarına gerçekleştirdiği açıklamada, "Güneyde etkilenen eyaletlerde elektriksiz kalan on binlerce kişi var. Elektrik dağıtım şirketlerinin ekipleri, kısa sürede yeniden elektrik sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Noem ayrıca ifadeleri sırasında halka çeşitli önlemler alınması çağrısında bulundu. İç Güvenlik Bakanı Noem, "Hava çok, çok soğuk olacak. Bu yüzden herkesi yakıt ve gıda stoklamaya çağırıyoruz. Bunun üstesinden birlikte geleceğiz" dedi.

 

Fırtına nedeniyle ülkede kapsamlı elektrik kesintileri de yaşanıyor. Elektrik altyapısının incelendiği PowerOutage internet sitesinin verilerine göre, yerel saat ile 02.44 itibariyle yaklaşık 230 bin hane elektrik kesintisi yaşadı. Kesintilerin büyük kısmının Louisiana, Mississippi, Texas, Tennessee ve New Mexico eyaletlerinde yaşandığı belirtildi. ABD Enerji Bakanlığı, Texas’taki elektrik kesintilerini sınırlamak amacıyla, Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi'ne veri merkezlerinde ve diğer büyük tesislerde yedek üretim kaynaklarını devreye alma yetkisi veren bir acil emir yayımladı. Bakanlık ayrıca, şebeke operatörü PJM Interconnection'ın eyalet yasaları veya çevre izinlerinden kaynaklanan sınırlamalara bakılmaksızın, Orta Atlantik bölgesinde "belirli kaynakları" çalıştırmasına izin veren başka bir acil emir daha yayımladı.

