Alkollü sürücü tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobilin, TIR’a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Murat Güllü ve Harun Mutlu, son yolculuklarına uğurlandı.

 

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobilin, TIR’a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Murat Güllü ve Harun Mutlu, son yolculuklarına uğurlandı. Mutlu ve Güllü, Alaplı ilçesi Aşağı Doğancılar Mahallesi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 

1.87 PROMİL ALKOLLÜ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Berkan Mandacı, taburcu edildikten sonra gözaltına alındı Mandacı'nın yapılan etanol testinde 1.87 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından TIR şoförü Ersin T. ve otomobil sürücüsü Mandacı, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki isimden alkollü sürücüsü Mandacı tutuklanırken, Ersin T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

