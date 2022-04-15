Deneme sürüşü yapacağını söylediği motosiklete binip kayıplara karıştı! Sonrasında olanlar...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahibinin satışa çıkardığı motosikleti pazarlık ettikten sonra deneme bahanesiyle binip giden şahıs jandarma tarafından yakalandı. Şahsın çalıp sattığı motosiklet ise Aksu'da bulundu.

Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesinde yaşayan S.Y., motosikletini sosyal medya üzerinde satılığa çıkardı. İlanı gören M.C. isimli şahıs, 5 Nisan Salı günü Oymapınar Mahallesi'ne gelerek S.Y. ile pazarlık yaptı. Pazarlığın ardından motosikleti denemek istediğini söyleyen M.C., motosikleti çalıştırdığı gibi hızla uzaklaştı. Aracıyla bir süre motosikleti takip eden S.Y., yakalamaktan ümidini kesince hemen Sarılar Jandarma Karakoluna giderek şikayette bulundu.

Motosikletin çalındığı ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Karakolu ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), motosikletin bulunması için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda motosikleti çalan M.C., Karacalar Mahallesi'nde mezarlıkta ele geçirildi. M.C.'nin ifadesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, motosikletin Antalya'da bir şahsa satıldığının belirlenmesi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile irtibata geçildi. Motosikleti satın aldığı belirtilen kişiyi yakalayan JASAT ekipleri, motosikleti Aksu'da harabe bir yapı içerisinde üzeri örtülmüş vaziyette buldu. Motosikletin üzerinde, bilgisayar çıktısı ile hazırlanmış sahte plaka olduğu gözlendi.

Motosiklet sahibine teslim edilirken, hırsızlık yapan şahıs M.C. çıkarılmış olduğu mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

Jandarma ekiplerine teşekkür etti

Motosikletini sosyal medya üzerinden satışa çıkardığını belirten S.Y., "İlandan 1 gün sonra kendisini Ç.A. olarak tanıtan, daha sonra asıl adının M.C. olduğunu öğrendiğim şahıs Oymapınar'a evime gelerek motosikletime talip olduğunu söyledi. 82 bin 500 TL istedim. 80 bin düz olur dedi ve motosikleti denemek istediğini söyledi. Çalıştırdıktan sonra hızla uzaklaştı. Ben de otomobille arkasından gittim, ama izini kaybettirdi. Geldim Sarılar Jandarmaya şikayette bulundum. Sarılar Jandarma ve JASAT ekipleri kısa sürede motosikletimi bulup bana teslim ettiler. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına, Sarılar Karakoluna, Antalya ve Manavgat JASAT ekiplerine çok teşekkür ediyorum" dedi.