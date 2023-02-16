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Gündem Dendias'tan Türkiye mesajı
Gündem

Dendias'tan Türkiye mesajı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ülkesinin Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 21:34:00 -
Dendias'tan Türkiye mesajı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ve Suriye’de yaşanan deprem felaketi hakkında açıklama yaptı. Dendias, “Yunanistan halkı ve hükümetimiz, komşumuz Türkiye’nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır” ifadelerini kullanarak, Suriye için de yardım hazırlığı içinde olduklarını dile getirdi. Öte yandan Dendias depremin ardından Türkiye’ye gelen ilk Avrupalı bakan olmuştu.

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