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Gündem Dendias'tan Türkiye açıklaması: Sizden korkmuyoruz
Gündem

Dendias'tan Türkiye açıklaması: Sizden korkmuyoruz

Türkiye'yi revizyonist olmakla suçlayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türklerle horoz dövüşü peşinde olmadıklarını ancak her türlü senaryoya karşı hazırlık yaptıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 10:35:00 -
Dendias'tan Türkiye açıklaması: Sizden korkmuyoruz

Yunanistan'ın iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin Amfissa'daki seçim etkinliğine katılan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, burada Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Türkiye'yle ilişkilerin her zaman tekrarlanan sorunlardan ötürü zor gittiğini söyleyen Dendias, "Her gün bir öncekinden daha kötü, bugün söylenenler dünden daha kötü" dedi.

Türkiye'yi hedef aldı

Türkiye'yi revizyonist olmakla itham eden Dendias, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Yunanistan'ı tehdit etmek için 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyor. Bu şarkı, Türklerin yıllar önce Kıbrıs işgalinde söylediği şarkıya benziyor. Onları duyuyoruz ve not ediyoruz. Hazırız. Ama bu, bizim de benzer dili kullanacağımız anlamına gelmiyor. Biz farklıyız" ifadelerini kullandı.

"Onlardan korkmuyoruz ve açık konuşuyoruz. Hakaretlere, iftiralara ve tehditlere aynı şekilde yanıt vermememiz tamamen kültürümüzle ve modern, demokratik, ilerici bir Avrupa ülkesine olan inancımızla alakalı. Biz buyuz ve horoz dövüşü yapmayacağız" diyen Dendias, Yunanistan'ın silahlanmasına ve Türkiye'nin ABD'den alacağı F-16'lara değindi:

"Yunanistan'ın ABD'yle ilişkileri, her zamankinden çok daha iyi bir seviyede; ...diyelim ki Türkiye, ABD'yi F-16'ları modernize etmeye ikna etmeyi başardı. Türkiye, ilk modernize edilmiş F-16'ları aldığında, Yunanistan'ın Viper yani F-16 Blok 70 seviyesinde 83 adet uçağı olacak; bunun yanında 24 adet Rafale'ı ve ilk F-35'i olacak."

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Yorumlar

şeyh şamil

şu yunan itlerinin sesini bir kesin artık. batı trakya güney makedonya ve Adalar denizinin tüm adaları girit dahil acilen Müslüman Türk egemenliğine geçirilmeli. görsünler bakalım tüm adalar bizde olunca dünya nasıl oluyor.

Barış

Türkiye savaş istese zaten bunu yapar bir günde işinizi bitirir böyle bir niyet sadece sizde var akıllı olun rahat durun yeter
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