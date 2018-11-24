Demokratlar Trump-Suudi ilişkisini araştıracak

Münübe Yılmaz

ABD’deki seçimlerden sonra temsilciler meclisinde çoğunluğu alan Demokratlar, ABD başkanı Trump hakkında, Suudi Prens Selman‘ın Kaşıkçı cinayetine müdahil olması ile ilgili yorumlarından dolayı soruşturma başlatacak. Demokratların oluşturduğu House Intelligence Panel tarafından yürütülecek soruşturmada, Trump’ın Kaşıkçı’nın ölümü ve Suudi hükümetinin alakası ile ilgili yaptığı yorumlar, Suudi Kraliyet Ailesi’nin yönetim politikası ve Suudi Arabistan’ın Yemen’e saldırıları incelenecek. Komitenin başkanlığı için en uygun kişi olarak düşünülen Demokrat senatörlerden Schiff, Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın ölümü ile ilgili ayrıntılı bir araştırma yapacaklarını dile getirerek “Konu ile alakalı pek çok menfaat çatışması mevcut ve komite de bunları araştıracak” açıklamasında bulundu. “Eğer Trump’ın yabancı yatırımlarında ABD’nin menfaatlerine ters bişey varsa, bunun bulunması lazım” diyen Schiff, özellikle Trump’ın Suudi hükümeti olan finansal ilişkilerinin derinlemesine inceleneceğini vurguladı. Demokratlar geçtiğimiz günlerde de Trump'ın, Kaşıkçı cinayetine ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman cinayetten haberdar olabilir de olmayabilir de!" ifadelerine sert tepki göstermiş, Demokrat Parti Hawaii senatörü Tulsi Gabbard ise Trump'ı en sert dille eleştiren kişi olmuştu