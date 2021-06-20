Demokrasiden dem vuran Kemal teşkilatları tehdit etti! "Farklı düşüneni kapının önüne koyarım"

Gaziantep’te CHP Belediye Başkanları Çalıştayı, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Çalıştayın açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, Gaziantep’e yönelik mesajlar vererek, “Başkanlarımız Gaziantep’i gezdiler. Bir dönüşüm, bir değişim, kabul var” dedi.

Önce HDP İzmir il binasına sonrasında da AK Parti Diyarbakır Hani ilçe binasına yapılan saldırılara değinen Kılıçdaroğlu, “Saldırıları asla kabul etmiyoruz. Bizim siyaset anlayışımız fikirlerin, hizmetlerin yarışmasıdır. Bu yarış, Türkiye’yi aydınlığa çıkarır, barış ortamı sağlar. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesinin yolunu açar” ifadelerini kullandı.

Kendi partisinde farklı görüşlerin ortaya atılması nedeniyle çıkan tartışmalara da değinen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Antep nüfusu artıyor ama bizim milletvekili sayımız artmıyor. Kabahat kimde? Anteplilerde değil. Eksiklik, yanlışlık varsa bizde. Ama bu tabloyu değiştireceğim. Birbiriyle kavga eden, birbirlerini yiyen bir örgüt istemiyorum."

Partisinin oy kaybetmesinden de şikayet eden Kılıçdaroğlu, "Bizim 2 milletvekilimiz var. Bir dönem burası CHP’nin kalesiydi, Celal Doğan gibi bir efsane vardı. Ne oldu da Gaziantep bu hale geldi?" ifadelerini kullandı.