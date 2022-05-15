Demodex nedir? Ciltte parazit belirtileri nelerdir? Demodex bitkisel tedavisi

Demodex nedir? Belirtileri

Yüzünüzde yaşayan ve gözeneklerinizden ürettiğiniz mumsu yağı (sebum) yiyen akarlarla tanışın. Demodex, insan derisi üzerinde yaşayan mikroskobik bir eklembacaklıya deniliyor. İnsan vücudunda herhangi bir zamanda 2,5 milyona kadar Demodex yaşadığı tahmin ediliyor. İnsanlara bu mikroskobik böcekler partnerleri ve yakınları aracılığıyla geliyor.

Dünyanın çeşitli ortamlarında yaşayan, çıplak gözle görülemeyen binlerce akar türü bulunuyor. Ancak 0,4 mm boyutundaki Demodex'lerden yüzünüzü ne kadar iyi yıkasanız da kurtulmanız mümkün değil.

Bilim insanları Demodex'ler yalnızca insan derisinde yaşayacak şekilde uyarlandığından ten tene temastan sonra ilk doğduğumuzda onları anne ve babanızdan almış olabileceğinizin muhtemel olduğunu söylüyor.

Peki, yüzünüzü bu canlılardan temizlemek istiyorsanız onlardan kurtulabilir misiniz? Demodex kurtçuklarını temizleyen tedaviler olmakla birlikte bunların sonsuza dek koruyucu özellikleri bulunmuyor. Altı hafta kadar sonra yeniden ortaya çıkabiliyorlar. Bunun nedeni ise insanlarla ve yatakla kontak halinde olmak.

Uzmanlar insanların bu kurtçukları 20 bin yıldır taşıdığına, kurt ve köpeklerden insana geçmiş olabileceğine inanıyor.

Ayrıca dünyanın farklı bölgelerindeki insanların yüzlerinde yaşayan kurtçukların farklı özellikler gösterdiği ve DNA’larında farklılıklar görüldüğü tespit edildi. Uzmanlar, atalarımızın dünya üzerindeki göç hareketlerini anlamamızda bunun bize yardımcı olacağına inanıyor.

Aynı şekilde bağışıklık sistemimizin geçirdiği evrimi anlamamızda da bu canlılar yardımcı olabilir.

Demodex insanın ne kadar farklı türden canlılara ev sahipliği ettiğinin göstergesi olarak da görülüyor. Bu kurtçuklar da bağırsaklarımızda yaşayan diğer mikroorganizmalar gibi ömür boyunca bizimle birlikte oluyor. Yani insan vücudu büyük bir ekosistemi içinde barındırıyor.

Zararlı mı?

Cildimizde herhangi bir anda milyonlarca akar olduğu düşüncesi endişe yaratsa da araştırmacıların bildirdiğine göre endişelenecek bir şey yok. Demodex'ler insanlar için tamamen zararsız ve ortalama 20 günlük ömürleri ile çok uzun bir süre kalmıyorlar. Ancak bu akarlar karşı cinsleriyle gözeneklerimizin girişinde çiftleşiyorlar ve her seferinde 24'e kadar yumurta bırakıyorlar.

Genel olarak akarlar geceleri meşgul oluyorlar ve biz uyurken yumurtalarını bırakmak için dışarı çıkıyorlar. Demodex akarlarının ölü deri hücrelerini topladığı bilinse de bir yerde çok fazla yuva olursa gül hastalığı (Rozasea) gibi cilt rahatsızlıklarına yol açabiliyorlar. Ancak çoğunlukla mikroskobik akarlar tamamen zararsız.

Ciltte parazit belirtileri nelerdir?

Yüzde kaşıntı, yanma, batma, ateş basması, kepeklenme, pütürlü görünüm, kızarıklık, sivilce, abse ve kılcal damarların varlığında parazitlerin rolü akla gelmelidir.

Dermoskopi tipik olarak foliküler açıklıkları tıkayan dikenli beyaz yapıları gösterir. Demodex, KOH incelemesi ile yüzdeki mineral yağ cilt kazıntılarında veya mikroskop altında incelenen bir deri biyopsisinde kıl köklerinde bulunabilir. Ciltte yaşayan akarların miktarını belirlemek önemlidir.

Demodex nasıl yok edilir?

Doktorlar ayrıca bir kişinin yüzüne yüksek konsantrasyonlu bir alkol çözeltisi uygulayabilir. Bu, Demodex akarlarını yüzeye çıkarır. Doktor daha sonra cilde akarları öldüren ve durumu tedavi eden maddeler uygulayabilir. Sorun yaşayan kişiler demodex yüz mendilleri veya havluları kullanarak göz çevresini temizleyebilir.

Yüzdeki demodex nasıl geçer? Yüzdeki bakteriler nasıl geçer?

Sistemik yada topikal metronidazol, çay ağacı yağı, sarımsak yağı ve akarisidal tedaviler kullanılabilir. Yüz yıkanıp kurulandıktan birkaç dakika sonra akarisidal topikal ajanlar göz kapakları hariç tüm yüze uygulanmalıdır. Göz lezyonları için tea tree oil içeren şampuanlar kullanılabilir.

Deri altında kurt nasıl oluşur?

İki kanatlı sineklerin yumurtalarını ve sonrasında bunlardan çıkan lavraların insan vücudunda büyümeleri ve yaptıkları reaksiyonlara “Myiasis denilmektedir. Çevredeki dokuyla beslenen larva gelişir ve üçüncü dönem larva haline dışarıya çıkar ve pupa oluşturur.

Yüzdeki Parazitler Nasıl Temizlenir Maranki

Yüzdeki burundaki kurtçukları döken tarif ahmet maranki

Yüzdeki kurtçuklar, burundaki kıl kurdu, sivilce kurtları… Ahmet Maranki bunları düşürmek için doğal tarifler tavsiye ediyor. Sürekli cildinizde, burnunuzda kaşıntı varsa, bunlara ufak kurtçuklar sebep olabilirler. Yüzünüzde delik deşiklik varsa, geçmeyen sivilceler varsa bunun sebebi kurtçuklar olabilir. Yüzdeki kurtçuklardan kurtulmak için kür soğan,

Yüzdeki kurtçuklar, burundaki kıl kurdu, sivilce kurtları… Ahmet Maranki bunları düşürmek için doğal tarifler tavsiye ediyor.

Yüzünüzde, burnunuzda kurtçuklar yerleşmiş olabilir mi? İnsana biraz tuhaf geliyor değil mi? Sürekli cildinizde, burnunuzda kaşıntı varsa, bunlara ufak kurtçuklar sebep olabilirler. Yüzünüzde delik deşiklik varsa, geçmeyen sivilceler varsa bunun sebebi kurtçuklar olabilir.

Yüzdeki Kurtçuklardan Kurtulmak İçin Kür

Soğan, sarımsak (veya bunların yağları soğan yağı, sarımsağ yağı), alkali tuz (Kristal TUZ) ile yüzdeki kurtçuklardan kurtulmanız mümkün. Sarımsak (veya sarımsak yağı), soğan (veya soğan yağı) ve bir miktar alkali tuz karşımını bir beze dökün, yüzünüze yavaşça sürün. Bir müddet sonra kıl kurtları yüzünüzden dökülecektir.

Kurtların boşalttığı yerleri doldurmak için arkasından KRİSTAL TUZ (84 mineralli tuz) ile yüzünüzdeki bölgeleri ovalayın. Sonrasında spirulina veya kil maskesi ile yüzünüze bakım maskesi yapmanızı öneriliyor.