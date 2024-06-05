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Siyaset DEM'liler Sıddık Akış hakkındaki yargı kararına da meydan okudu! 'Tanımıyoruz'
Siyaset

DEM'liler Sıddık Akış hakkındaki yargı kararına da meydan okudu! 'Tanımıyoruz'

Yeniakit Publisher
2024-06-05 22:55:00 -
DEM'liler Sıddık Akış hakkındaki yargı kararına da meydan okudu! 'Tanımıyoruz'

DEM'li Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’a hapis cezası verilmesinin ardından parti yöneticileri Hakkari'ye gitti.

DEM'li Akış'a hakkındaki 3 terör soruşturması kapsamında, 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları terör sevici Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Hakkari'ye gitti.

Akış'a 10 yıldır süren davadan 19 yıl 6 ay ceza verildiğini belirten Bakırhan, "Biz kayyumunuzu ve Sıddık başkanımıza vermiş olduğunuz cezaları tanımıyoruz. Bir gün Sıddık başkanımız tekrar özgürleşecek ve bu kenti yönetecektir" diyerek yargıya meydan okudu.

Tülay Hatimoğulları da duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu karar bizim için yok hükmündedir." dedi.

DEM'li Bakırhan Türkiye şehitlerine ağlarken şu hadsiz tehdidi savurmuştu:
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