Demli bir çayın yanına yakışan çıtır börek! Yapımı 20 dakikanızı alacak

Herkesin severek tükettiği börek çeşitlerden en ilgincini sizler için değerlendirdik. Muazzam bir lezzeti olan çıtır peynirli börek, sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli bir an için vazgeçilmeziniz olacak.

Yapımı oldukça basit olan çıtır peynirli börek 20 dakikada tabaklarınızdaki yerini alır. Çıtır peynirli börek için en temel malzeme ise maden suyudur. Maden suyu sayesinde daha çıtır bir lezzet yakalamış olursunuz.

PEKİ ÇITIR PEYNİRLİ BÖREK NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 paket milföy

150 gram kaşar peynir

100 gram peynir

1 çay bardağı sıvıyağ

150 ml sıvı krema

YAPILIŞI

Milföy paketindeki hamurları tek tek açın.

Genişlettiğiniz hamurların içine sıvı yağ ve maden suyunu karıştırarak sürün.

İçine peynir ve kaşar peynir karıştırarak koyun sonra krema ekleyin ve yuvarlatın.

Akabinde yağlı kağıt serin bir tepsiye ve börekleri tek tek yerleştirin.

Arından üzerine sıvı yağ ve maden suyu karışımını yeniden sürün.

170 derecelik ısıttığınız fırına koyun.

20 dakika sonra çıkartın.

Börekleriniz servise hazır!

Afiyet şifa olsun...