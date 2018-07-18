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Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamı istendi

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davada cumhuriyet savcısı Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin eski Eş Başkanı Demirtaş için tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:53
Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamı istendi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davaya Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan Demirtaş katılmazken, avukatları, yakınları ve bazı HDP milletvekilleri salonda hazır bulundu.

Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından iddia makamından görüşü soruldu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı, Demirtaş'a ait bazı ses kayıtları hakkında henüz bilirkişi raporu alınmadığını ve önceki celselerde alınan ara kararların bazılarının ikmal edilemediğini beyan ederek bu hususların tamamlanmasını talep etti.

Savcı, "atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması", "sanığın kaçma şüphesinin varlığı" ve "atılı suçların ceza miktarının üst sınırını göz önünde bulundurarak adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağı" gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Davanın görülmesine Demirtaş'ın avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam ediliyor.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:53
  1. Edirne
  2. Ankara
  3. Selahattin Demirtaş
  4. edirne cezaevi
  5. Hdp

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