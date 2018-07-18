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Demirtaş'ın tahliye istemi reddedildi

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski eş başkanı Demirtaş'ın avukatlarının tahliye istemi reddedilerek, Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:11
Demirtaş'ın tahliye istemi reddedildi

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davaya Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan Demirtaş katılmazken avukatları, yakınları ve bazı HDP milletvekilleri salonda hazır bulundu.

İddia makamının "atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu" ve "kaçma şüphesinin varlığı" yönündeki görüşüne katılmadıklarını beyan eden sanık avukatları, Demirtaş'ın tahliye edilmesini istedi.

DEMİRTAŞ'IN TBMM KONUŞMASININ DÖKÜMÜ İSTENDİ

Taleplerin dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, gizli tanık Mercek'in dinlenmesi için yazılan müzekkere cevabının Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan sorulmasına ve Demirtaş'ın TBMM'de yaptığı konuşma dökümlerinin istenmesine hükmetti.

Dava dosyasına eklenen belgelere karşı savunmasını hazırlaması için gelecek celseye kadar sanığa süre verilmesini kararlaştıran heyet, sanık avukatlarının tahliye talebini reddederek Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Davanın görülmesine 28 ve 29 Ağustos'ta devam edilecek.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:11
  1. Edirne
  2. Ankara
  3. Selahattin Demirtaş
  4. edirne cezaevi
  5. HDP
  6. TBMM
  7. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı

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