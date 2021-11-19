Demirtaş'ın helalleşme cevabına Kılıçdaroğlu'ndan cevap

CHP Genel Başkanı canlı yayında gündemde çokça konuşulan 'Helalleşme' konusunda açıklamalarda bulundu. Selahattin Demirtaş'ın 'Helalleşme' çıkışına cevap veren Kılıçdaroğlu, "Doğru. Bir insanın kendi hatalarını görmesi, onun erdemli bir kişi olduğunu gösterir aslında. Az önce de söylemiştim, hata insana özgü bir kavramdır hepimizin hataları vardır. Hatayı görüyor, kabul ediyor ve aynı hatayı tekrar etmiyorsak bence güzel bir şey. Sayın Demirtaş'ta diyor, hatalarımızı görüp, aynı hataları tekrar etmezsek helalleşebiliriz. Bir araya gelebiliriz. Oturup konuşabiliriz. Tartışabiliriz, sorunlarımızı rahatlıkla çözebiliriz. Bunlar yapılabilir" ifadelerini kullandı.