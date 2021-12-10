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Medya Demirtaş ve Kavala'dan sonra şimdi de o isimlere sahip çıktı
Medya

Demirtaş ve Kavala'dan sonra şimdi de o isimlere sahip çıktı

"Soros artığı" Osman Kavala'nın tutukluluğunu "hukuk dışı" olarak nitelendirip, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini hararetle savunan Nagehan Alçı, şimdi de "darbe bildirisi" yayınlayan 103 emekli amirale sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 14:17:00 -
Demirtaş ve Kavala'dan sonra şimdi de o isimlere sahip çıktı

"Soros artığı" Osman Kavala'nın tutukluluğunu "hukuk dışı" olarak nitelendirip, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini hararetle savunan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, şimdi de "darbe bildirisi" yayınlayan 103 emekli amirale sahip çıktı. Amirallerle ilgili iddianamenin whatsapp yazışmalarından ibaret olduğunu ileri sürüp algı operasyonu yapan Alçı, "İddianame somut delillendirmeden yoksun, özensiz ve zayıf. Son derece zorlama bir iddianame bu" görüşlerini savundu. 

Alçı, "Whatsapp iddianamesi ile 12 sene hapis mi olur?" sorusunu sorduğu yazısında, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Dün 181 sayfalık iddianameyi inceledim ve şunu gördüm: Gözaltılar konusunda yapılan yanlış aynen sürdürülüyor. İddianame somut delillendirmeden yoksun, özensiz ve zayıf. Son derece zorlama bir iddianame bu.

Ana omurgası sayfalar süren whatsapp yazışmalarından oluşuyor. Nerede darbe planına işaret eden bir kanıt? Yok! E o zaman 12 yıl hapis neden isteniyor?

Hukuk araçsallaştırılarak mağdurlar yaratılıyor. O mağdurlar kendi mağduriyetlerini Türkiye’nin demokratikleşmesini engellemiş yaklaşım ve uygulamaları meşrulaştırmak için kullanıyor.

Umarım amirallerle ilgili iddianamenin temelsizliği görülür ve yeni tutukluluklar, yeni mağduriyetler yaratılmaz."

 

 

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