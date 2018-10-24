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Demirören Medya Grubu'nda 2 üst düzey atama

Demirören Grubu’nda yeni hayata geçirilen kritik başkanlığa 3 önemli atama yapıldı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 23:25
Demirören Medya Grubu'nda 2 üst düzey atama

Aydın Doğan’a ait televizyon ve gazeteleri bünyesine katarak Türkiye’nin en büyük medya oluşumu haline gelen Demirören Grubu’nda bugün önemli atamalar yapıldı.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; şirket içinde yeniden yapılanma süreci içinde oluşturulan "Finans Grup Başkanlığı”nın yöneticileri belli oldu.

Finans Grup Başkanlığı’nın Kurumsal Finans ve Planlama Direktörü Nihat Ulu olurken, Bütçe Raporlama Direktörlüğü’ne Mustafa Çelik, Finansal Kontrol Direktörlüğü’ne ise Sinem Muratoğlu getirildi.

Şirketten yapılan açıklamada atamalar ve görev tanımlarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Kurumsal Finans ve Planlama Direktörü Nihat Ulu: Tüm Demirören Medya Holding şirketlerinin orta vadeli finansal planlama, kurumsal finans ve fizibiliteler ve nakit & hazine yönetiminden sorumlu olacaktır. Bu noktada her bir şirketin ilgili ekipleri, kendi yöneticilerine mevcut durumdaki şekilde bağlı olmakla birlikte sorumluluk alanları itibariyle Kurumsal Finans ve Planlama Direktörü'ne matriks olarak raporlayacaklardır.

Bütçe Raporlama Direktörü Mustafa Çelik: Tüm Demirören Medya Holding şirketlerinin bütçe raporlama ve süreçlerinden sorumlu olacaktır. Bu noktada her bir şirketin ilgili ekipleri, kendi yöneticilerine mevcut durumdaki şekilde bağlı olmakla birlikte sorumluluk alanları itibariyle Bütçe Raporlama Direktörü'ne matriks olarak raporlayacaklardır.

Finansal Kontrol Direktörü Sinem Muratoğlu: Tüm Demirören Medya Holding şirketlerinin finansal kontrol ve denetim süreçlerinden sorumlu olacaktır.

Kaynak: Medya Radar

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 23:25
  1. Aydın
  2. Finans Grup Başkanlığı
  3. Demirören Medya Holding

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