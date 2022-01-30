Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Üniversite ilanla duyurduğu birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No: 120/1 34394 Esentepe- Şişli-İstanbul Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular 28.01.2022 tarihinden itibaren 15 gündür.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız