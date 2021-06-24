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Ekonomi Demiroğlu Bilim Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Demiroğlu Bilim Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi ilanla duyurduğu birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 15:37:00 -
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçe,  YÖK  formatında  öz  geçmiş,  yayın  listesi,  yayınlar,  diploma  ve  uzmanlık belgesinin  noter  tasdikli  kopyaları  ile  YDS,  ÜDS  veya  KPDS  sonuç  belgesi,  nüfus  cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya  ile  birlikte  24.06.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen  Tıp  Fakültesi  Dekanlığı  (Büyükdere  Cad.  No:  120/1  Esentepe-Şişli- İstanbul Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekmektedir.

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