Demiroğlu Bilim Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi ilanla duyurduğu birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte 24.06.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No: 120/1 Esentepe-Şişli- İstanbul Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekmektedir.
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