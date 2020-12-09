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Aktüel Demirköy'de "Yol Bitti Komutanım" mevkisinde çöken istinat duvarı yolun bir şeridi kapattı
Aktüel

Demirköy'de "Yol Bitti Komutanım" mevkisinde çöken istinat duvarı yolun bir şeridi kapattı

Ekipler çöken alanı şeritle çevirip uyarıcı levhalar koyarken, ilçe ile kent merkezine ulaşımın sağlandığı yolun bir kısmında trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-09 14:49:52 -
Demirköy'de "Yol Bitti Komutanım" mevkisinde çöken istinat duvarı yolun bir şeridi kapattı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yağışın ardından çöken istinat duvarı yolun bir şeridinin kapanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, kar ve sağanağın ardından "Yol Bitti Komutanım" mevkisinde istinat duvarı çöktü.

Düşen toprak ve taş parçaları, yolun bir şeridinin trafiğe kapanmasına neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Demirköy Belediyesi ekipleri, çökmenin meydana geldiği alanın çevresine şerit çekerek uyarı levhaları koydu.

İlçe ile kent merkezine ulaşımın sağlandığı yolun bir kısmında trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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