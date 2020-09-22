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Aktüel Demirkazık Dağı'nda ayak bileği kırılan Ukraynalı dağcı kurtarıldı
Aktüel

Demirkazık Dağı'nda ayak bileği kırılan Ukraynalı dağcı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:36:12 -
Demirkazık Dağı'nda ayak bileği kırılan Ukraynalı dağcı kurtarıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na tırmanırken yüksekten düşmesi sonucu ayak bileği kırılan Ukraynalı dağcı, JAK ekipleri tarafından kurtarıldı.

Demirkazık Dağı Sokullupınar mevkisinde Ukrayna uyruklu bir dağcı, tırmanış sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Sağ ayak bileği kırılan dağcı, durumunu yetkililere bildirdi.

Bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma timleri, yaralı dağcıyı bulunduğu yerden ilçeye getirdi.

Çamardı Devlet Hastanesine kaldırılan dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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