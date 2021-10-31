Demirer yine güldürdü: Bastonla bile oynatırım!
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında, Galatasaray, Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın bitiminden sonra paylaşımda bulunan Ata Demirer, sarı kırmızıların orta sahası Feghouli hakkında ilginç ifadeler kullandı.
Ata Demirer, Spor Toto Süper Lig'İn 11. haftasındaki Galatasaray-Gaziantep FK maçının ardından, Kerem'in golünde asist yapan Sofiane Feghouli için güldüren bir paylaşımda bulundu.
Ata Demirer, sarı kırmızıların orta saha oyuncusu için, "Bastonla bile gelse sokarım oyuna, çıkarmam." dedi.