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Demirel'in İP'li doktorundan ipe sapa gelmeyen iddia: Marmaray Demirel'in projesiydi

AK Parti iktidarında hizmete açılan Marmaray için İyi Parti Isparta Milletvekili ve Süleyman Demirel'in doktoru Aylin Cesur, "Marmaray'da Demirel'in imzası var." dedi.

13 Aralık 2018 Perşembe 23:18
Demirel'in İP'li doktorundan ipe sapa gelmeyen iddia: Marmaray Demirel'in projesiydi

TBMM Genel Kurulu'nda 2019 bütçesi görüşmeleri devam ediyor.

Bugün bütçesi görüşülen kurumlardan biri de Devlet Su İşleri'ydi.

"Marmaray'da Demirel'in imzası var"

İyi Parti adına söz alan Isparta Milletvekili Aylin Cesur dikkat çeken şu sözleri söyledi: "Başbakan olduğu dönemde -hemen akla gelen- Keban Barajı, Atatürk Barajı, Urfa Tüneli, GAP, Boğaz Köprüsü, İskenderun ve Ereğli Demir Çelik, Seydişehir Alüminyum Tesisi, Aliağa Petrokimya Tesisi, Ataş Rafinerisi, Tokat Almus, Kesikkaya, Keban, Altınapa gibi çok büyük yatırımlar var, dakikalara sığdıramayacağım. O dönemde, Ambarlı Santrali hizmete açıldı mesela; Boğaz Tüp Geçidi, Bolu Tüneli, otoyol ve hızlı trenler dâhil Demirel’in projelerindendi. Ve çok övündüğünüz Marmaray'ın altında da kendisinin imzası var."

 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 23:18
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  2. Isparta
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  5. devlet su işleri
  6. marmaray
  7. iyi parti
  8. aylin cesur

YORUM YAZ

  • çakırçakır15 dk önce
    Demirel değil, tarihe bakarsanız asıl Boncuklu Deli İbrahim'in projesiydi. Kandırmayın insanları.
  • mahmutmahmut18 dk önce
    uzaya çıkmakta benim projemdi ama gavurlar daha önce çıktı
  • Alkan Alkan 22 dk önce
    Her halde KAFADAN sin be beyinsiz 6 kere gidip 7 kere gelen dün dündür verdimse Ben verdim diyen bu masonun KAÇTANE dikili agaci var kardesini zengin Eden yahya demirel YIGENINI zengin Eden sonrada yahya demirel kamyonlarla bankalari bosaltip yunanistana kacarken YAKAYI ELE vetmisti sonra bu dünyayi TERK edip öbür tarafa göcüverdi atarken bari dogru at öküz manda iyi bari yeni Istanbul hava ALANIN da demirel yüzsüzü yapti diye ilan et unutmadik herkese bir anahtar herkese bir daire diye mitinglerde nutuk atiyordu ne oldu sen ALDINMI bir daire bir anahtar demirelinden öküz türkiyeye sadece zarari olmustur faydasi hic olmamistir sadece 50 sene yan gel yat osman yapmistir
  • abdo@hotmail.com[email protected]35 dk önce
    saçmalıga bak hele . demirel zamanında bangalar batıyodu. millet kafayı yiyordu. demirel marmarayı haal bile etmemiştir bence galiba
  • mustafamustafa40 dk önce
    yok ya bunlar yanlış biliyor o projelerin altında yalova kaymakamının imzası vardı. yok yok şimdi hatırladım sarı çizmeli mehmet ağanınmı yok çıkartamadım şimdi :-)
  • HarunHarun56 dk önce
    Yawhe hee aynen o dediginden ama yedigindrn degil...
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