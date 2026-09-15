Demirci'nin tescilli eriği sergide 4 günde kuruyor, üretici Kula bu yıl 30 ton kuruttu

Manisa'nın Demirci ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli Figan-i Efendi Eriği, tazesi çabuk bozulduğundan kadınların elinde kurutularak yılın 12 ayı piyasaya sunuluyor. İlaçsız ve doğal yöntemlerle sergilerde 4 gün kurutulan erikler, ilaç kalıntısı bulunmadığını gösteren analiz raporlarıyla dünya sofralarına ulaşıyor.

İlçede 1886'dan bu yana yetiştirilen 138 yıllık tescilli erik, son yıllarda kurutulmuş ürün olarak bölge ekonomisinin lokomotifi haline geldi. Üreticileri kurutmaya yönelten etken, taze nakliyede yaşanan zorluklar. Kimyasal katkı, ilaç veya bandırma uygulanmayan eriklerin çekirdekleri kadınlarca tek tek ayıklanıyor, meyveler ardından özel sergilerde 4 gün boyunca kurumaya bırakılıyor.

Kula: "Bu yıl kuruttuğumuz erik miktarı 30 tonu buldu"

İlçede organik ürün satışı yapan üretici Mustafa Kula, taze gönderilen eriğin yolda sorun yaşayabildiğini, bu nedenle ürünü kurutarak pazarlamayı tercih ettiklerini söyledi.

Kula, süreci şöyle anlattı: "Bu yıl kuruttuğumuz erik miktarı 30 tonu buldu. 12 ay boyunca kesintisiz satışını yapıyoruz. Kurutma sürecinde hiçbir bandırma veya ilaçlama yapmıyoruz. Kadınlar, hijyenik bir şekilde çekirdeklerini ayıklıyor, ardından hiçbir yerle temas etmeyecek şekilde sergilere seriyoruz. İlaç kalıntısı içermediğine dair aldığımız analiz raporları sayesinde başta yurt dışı olmak üzere tüm pazarlara satışımız çok kolaylaşıyor."

Kula, yurt dışından çerezlik olarak gelen "aşırı talep" üzerine bu yıl mürdüm eriği kurutmasına da başladıklarını söyledi.

İlçe genelinde 413 dekarda 12 bin ağaç, yıllık 185 ton üretim

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt ise ilçe genelindeki üretimi şu sözlerle aktardı: "İlçemizde 413 dekar arazide 12 bin ağaçla yıllık 185 ton Figan Efendi Eriği üretiyoruz. Bölgenin ilaçsız, bakir topraklarında biyolojik mücadele ve doğal hayvan gübresi kullanarak üretim yapıyoruz. Çiftçilerimiz, kurutulmuş erikteki bu talep artışını avantaja çevirdi."

Şenyurt, "Üretimi daha da geliştirmek adına kapama bahçe usulüne geçiyoruz. İlçe Müdürlüğü ve bakanlık olarak üreticilerimize bakım, besleme ve teknik alanda desteğimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.