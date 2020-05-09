Demirci'nin ramazan geleneği "susamlı helva" 120. yılını kutluyor

MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde, Mustafa Akgün tarafından 1900 yılında ramazan ayı için hazırlanan ve bölgede "ramazan helvası" olarak da anılan "susamlı helva", 120. yılında torunlarının ustalığında iftar sofralarını süslemeye devam ediyor.

Akgün ailesine ait Hacı Hasan Mahallesi'ndeki dükkanda, ramazan aylarında, dededen miras kazanda, su, şeker, limon suyu ve çöğen otundan oluşan malzeme, ateşte, tahta kepçeyle kıvam alıyor. Tepside çiğ susamla karıştırılan malzeme, helva haline getiriliyor.

Demircililer iftara doğru dükkandan aldıkları helvayı, sıcaklığını koruması için evde örtüyle sarıyor. Örtüden çıkarılan helva, iftar yemeği sonunda ılık, hafif bir tatlı olarak damakları şenlendiriyor.

Helvayı tadanlar, ağızda dağılması ve yumuşaklığını koruması nedeniyle Akgün ailesinin susamlı helvasının, farklı olduğunu söylüyor.



Susamlı helva, lezzetini bilen ancak Demirci'ye gelemeyenlere kargoyla gönderiliyor. Helva, 1 yıl boyunca tazeliğini koruyor.

- "Babam ilk defa işinin başında değil"

Üçüncü kuşak helva ustası Mustafa Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede ilk kez dedesi tarafından yapılan ve yöre halkı tarafından çok sevilen helvanın yapımını, babası İhsan Akgün'den öğrendiğini, kendisinin de çocuklarına aktaracağını belirtti.

Babası İhsan Akgün'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü olduğu için ilk kez bu yıl dükkana gelemediğini anlatan Akgün, "Babam koronavirüs nedeniyle, ilk defa işinin başında değil. Sağlığı için evde kalması gerekiyor. Biz devam ettiriyoruz. İşçilik yoğun olduğu için torunlar yeğenler de yardım ediyor. Sabah erken saatlerde gelip dükkanı açıp gün boyu üretim yapıyoruz. Paketlenerek müşterimize ulaşacak hale getiriyoruz." dedi.

Akgün, asla glikoz ya da tadlandırıcı kullanmadıklarını ve lezzeti ilk günkü gibi muhafaza ettiklerini vurguladı.

İhsan Akgün'ün torunlarından ilçede avukatlık yapan Emre Baş da 120 yıllık aile geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını, bu nedenle kendisinin de ramazanda dükkana gelerek işin başına geçtiğini aktardı.

Emre Baş, "Bu yıl dedem koronavirüs salgını sebebiyle aramızda değil. Biz de burada işler aksamasın diyerek dayanışma içinde ailecek mesleği sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Sosyal mesafeyi koruyarak buraya geldik çünkü bu lezzete değer"

Müşterilerden Mehmet Akif Yıldırım da İhsan Akgün'ün ilçenin en eski esnaflarından olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Demirci'de ramazan ayı gelince akla ilk 'helva' gelir. Ramazan ayında akşam iftarımızda soframızda güzel bir lezzet olması için geliyoruz. İhsan abimizin helvaları Demirci'mizin vazgeçilmez tatlarındandır. Çocukluğumdan beri her ramazan bu helva ile büyüdük. Bizim için klasik bir gelenek. Sosyal mesafemizi koruyarak buraya geldik, çünkü bu lezzete değer."