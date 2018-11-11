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Demir yüklü tır devrildi! 1 ölü 1 yaralı

Şırnak'ta demir yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu tır şoförü hayatını kaybederken, kazaya karışan 19 yaşındaki bir kişi de yaralandı.

11 Kasım 2018 Pazar 15:08
Demir yüklü tır devrildi! 1 ölü 1 yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Silopi-Cizre kara yolunun 5. kilometresinde Halil Taşar'ın (33) kullandığı 33 AAR 197 demir yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Tedavi altına alındı

Kazada Halil Taşar hayatını kaybetti, araçta bulunan Kadir Korak (19) yaralandı.

Yaralı Korak 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 15:08
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  2. Silopi
  3. Silopi-Cizre kara yolu
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  5. Silopi Devlet Hastanesi
  6. 112 Acil Servis

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