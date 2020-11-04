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Ekonomi Demir yolu sektörü yeniden yapılandırılıyor
Ekonomi

Demir yolu sektörü yeniden yapılandırılıyor

Demir yolu altyapı yapımı, bakımı, erişimi ve tahsisi, tren işletmeciliği gibi faaliyetler organizasyonel olarak birbirinden ayrıştırılacak, faaliyetler arasında etkin çalışma mekanizması kurulacak ve sektör yeniden yapılandırılacak. Demir yolu sektörünün yeniden yapılandırılması amacıyla komisyon kurulacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 10:46:00 -
Demir yolu sektörü yeniden yapılandırılıyor

Demir yollarında birçok faaliyet organizasyonel olarak birbirinden ayrıştırılacak, faaliyetler arasında etkin çalışma mekanizması kurularak sektör yeniden yapılandırılacak. 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, Türkiye’deki mevcut demir yolu ağı 2019 sonu itibarıyla 1213 kilometresi hızlı tren hattı, 9 bin 194 kilometresi konvansiyonel ana hat, 2 bin 396 kilometresi tali hat ve istasyon yolları olmak üzere toplam 12 bin 803 kilometreden oluşuyor.

Verimli kullanılacak

Toplam ağın yüzde 50’si sinyalli, yüzde 45’si ise elektrikli olup, bu yıl ve 2021’de tamamlanacak projelerle elektrikli ve sinyalli hat uzunluklarının önemli ölçüde artış göstermesi bekleniyor. Mevcut demir yolu ağ yoğunluğu dikkate alındığında, hem nüfus hem de yüz ölçümü bazında Türkiye’nin AB-28 ortalamasının altında demir yolu ağına sahip olması dikkati çekiyor. Demir yolu hat verimliliğine bakıldığında ise demir yolları üzerindeki trafiğin artırılarak buraların verimli kullanılabilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Özel sektör tren işletmeciliği

Ayrıca önemli demir yolu güzergahlarında kapasite artışı sağlayacak elektrifikasyon ve sinyalizasyon projeleriyle ikinci hat yapımlarına devam ediliyor. Söz konusu projelerin hayata geçirilmesi ve özel sektör tren işletmeciliğinin geliştirilmesiyle orta ve uzun vadede demir yolu yük taşımalarında istenen gelişmenin sağlanması hedefleniyor.

130 firma belge aldı

Ekim ayı itibarıyla bir kamu, iki özel sektör firması yük treni işletmeciliği, iki kamu kurumu yolcu treni işletmeciliği, 66 özel sektör firması demir yolu işletmeciliği organizatörlüğü, 62 özel sektör firması yolcu taşımacılığı acente belgesi ve iki özel sektör firması da yük taşımacılığı acente yetki belgesi aldı. Demir yolu altyapı yapımı, bakımı, altyapı erişimi ve tahsisi, şebeke bildirimi, emniyet yönetimi, düzenleme ve denetleme, tren işletmeciliği ile demir yolu araçlarının sahipliği, imalatı ve bakım onarımı faaliyetleri organizasyonel olarak birbirinden ayrıştırılacak, faaliyetler arasında etkin bir çalışma mekanizması kurulacak ve sektör yeniden yapılandırılacak. Bu amaçla bir komisyon kurulacak

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