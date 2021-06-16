Demir yollarında yük taşımacılığının yüzde 42’si bağlantı hatlarından yapılıyor

2020’de 29.9 milyon ton olan toplam demir yolu taşımalarının yüzde 40’ı (11.9 milyon tonu) iltisak hatlarından yapıldı. Bu oran 2021’in ilk 4 ayı itibarıyla yüzde 42’yi buldu. 2020’nin ilk 4 ayında iltisak hatlarında taşınan yük miktarı 3.2 milyon ton idi. Bu rakam 2021’in aynı döneminde 4.5 milyon ton olarak kayıtlara geçti. Birçok avantajıyla yatırımlarda ön plana çıkan ve makro ekonomik dengeye de olumlu yönde katkı sağlayan iltisak hatları taşıma potansiyeli yüksek yerlere yapılıyor. Hatlar işletmeciliği TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.