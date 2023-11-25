Demir ve protein şöleni tarif! Kahvaltılık ıspanaklı yumurta
Ispanaklı yumurta adeta bir şifa kaynağı. Kahvaltıda gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz ıspanaklı yumurta nasıl yapılır? İşte yanıtı...
Baharatlarla lezzetlenen ıspanaklı yumurtada yok yok. Ispanaklar ölene de kavrulmalı. Peki ıspanaklı yumurta nasıl yapılır?
ISPANAKLI YUMURTA İÇİN MALZEMELER
1 demet ıspanak
1 orta boy kuru soğan
2 yumurta
Tuz, karabiber, pulbiber
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Sıvı yağ
ISPANAKLI YUMURTA NASIL YAPILIR?
Ispanaklar bir güzel yıkanır ve doğranır hazırda bekletilir.
Kuru soğanda aynı şekilde küp küp doğranır.
Tavaya yarım çay bardağı kadar yağ alınır, doğranan soğanlar eklenir ve kavrulur.
Hafif yumuşayınca ıspanakları da eklenir.
Tahta kaşıkla arada çevrilir ve soldurulur.
Tuzunu biber ve baharatını da ekleyip ocağın altı kısılır.
Bir kasede çırpılan yumurtalar ıspanağın üzerine dökülür ve hemen kapağı kapatılır, kısık ateşte yumurtalar pişince tamamdır.
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