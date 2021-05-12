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Teknoloji Demir kubbe nedir? Demir kubbe ile füzeler nasıl vuruluyor? Demir kubbe nasıl çalışır?
Teknoloji

Demir kubbe nedir? Demir kubbe ile füzeler nasıl vuruluyor? Demir kubbe nasıl çalışır?

Demir kubbe sistemi nedir? Demir kubbe ile füzeler nasıl vuruluyor? Demir kubbe savunma sistemi, terör devleti İsrail’in Kadir Gecesinde Mescid-i Aksa’ya yönelik son bir iki gündür ise Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırıları sonrası Hamas’ın İsrail’e çok sayıda füze fırlatması sonrası merak ediliyor. Peki demir kubbe nasıl çalışır?

Yeniakit Publisher
2021-05-12 15:12:00 - 2021-05-12 15:15:08

Filistin son dakika haberleri: Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. İsrail saldırılarında 14'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 48 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 305'e çıktığı kaydedildi.

Hamas, Gazze Şeridi’nden İsrail’in başkenti Tel Aviv’e 130’dan fazla roket fırlattı. Roket saldırısı nedeni ile şehrin birçok noktasında siren sesleri yükselirken, İsrail’de çok sayıda yer vuruldu. Hamas’ın füze saldırıları sonrası demir kubbe olarak bilinen hava savunma sistemleri devreye girse de pek başarılı olamadı. Peki demir kubbe nedir? Demir kubbe ile füzeler nasıl vuruluyor? 

Demir kubbe nedir?

Demir Kubbe, işgalci terör devleti İsrailli Rafael Advanced Defense Systems şirketi ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi tarafından geliştirilmiş mobil bir hava savunma sistemidir. İşgalci alçak devlet İsrail’in, Gazze ve Batı Şeria’dan gelebilecek roket ya da diğer hava saldırılarına karşı oluşturduğu gelişmiş bir hava savunma sistemidir. İsrail, Hamas’ın ve diğer direniş gruplarının attığı roketlerin verdiği zararı ve can kaybını en aza indirmek için 2011 yılında bu sistemi tamamlamış ve hizmete açmıştır. Temeli ise 2005’te atılmıştır; Hizbullah ve Hamas saldırılarının yoğun olduğu bir dönemde, “vatandaşları korumak” için çalışmalar yapılmıştır. 2011 yılında hizmete girmiştir. Çalışma şekli ise atılan füzeyi tanımlamak, hedefe kilitlenmek ve roketi veya füzeyi havadayken imha etmek. Sistem, hizmete girdiği 2011 yılından bu yana atılan her 10 füzeden 8 tanesini havada vurmuştur. Günümüzde de kullanılmaktadır.

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